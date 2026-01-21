João Fonseca cai no ranking, mas embolsa R$ 545 mil com eliminação na 1ª rodada do Australian Open

Chaves de simples masculina e feminina
Campeão: A$ 4,15 milhões (pouco mais de R$ 15 milhões)
Vice-campeão: A$ 2,15 milhões (pouco mais de R$ 7,8 milhões)
Semifinalista: A$ 1,25 milhões (pouco mais de R$ 4,5 milhões)
Quartas de final: A$ 750 mil (pouco mais de R$ 2,7 milhões)
Quarta rodada: A$ 480 mil (pouco mais de R$ 1,7 milhão)
Terceira rodada: A$ 327,75 mil (quase R$ 1,2 milhão)
Segunda rodada: A$ 225 mil (cerca de R$ 818,3 mil)
Primeira rodada: A$ 150 mil (pouco mais de R$ 545,5 mil)
Chaves de simples masculina e feminina