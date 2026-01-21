O primeiro pagamento do Programa Bolsa Família (PBF) de 2026 começa nesta segunda-feira (19.01). Para todos os beneficiários que vivem em cidades com situação de emergência ou calamidade pública reconhecidas, o benefício já está disponível na conta.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) unificou o calendário de transferência em 176 municípios de nove estados. O investimento de R$ 266,7 milhões do Governo do Brasil atende 389,58 mil famílias.
O Rio Grande do Norte é afetado pela seca em 120 municípios (lista ao final da matéria). O valor de R$ 166,72 milhões está disponível para 250,45 mil famílias.
No Paraná, os impactos climáticos afetam quatro municípios: Boa Ventura de São Roque; Marquinho; Ponta Grossa; e São Sebastião da Amoreira. O repasse nestes locais é de R$ 13,72 milhões para atender 18,85 mil famílias.
Em Sergipe, dez municípios sofrem com os danos causados pela seca e estiagem: Canindé de São Francisco; Carirá; Frei Paulo; Monte Alegre de Sergipe; Nossa Senhora Aparecida; Nossa Senhora da Glória; Pinhão; Poço Redondo; Poço Verde; e Porto da Folha. São 47,02 mil famílias atendidas pelo PBF, em um repasse de R$ 31,98 milhões.
A Bahia soma 29 municípios em emergência por conta da seca e estiagem (lista ao final da matéria). O valor de R$ 2,09 milhões chega a 3.268 domicílios.
No Piauí, as cidades de Rio Grande do Piauí e São Miguel do Fidalgo recebem R$ 1,42 milhão, para atender 2.134 lares.
No Rio Grande do Sul, Erechim sofre os impactos do excesso de chuva. São 2.265 famílias que recebem R$ 1,53 milhão.
Em Santa Catarina, 206 famílias serão atendidas com o valor de R$ 139,91 mil na cidade de Luiz Alves, que teve situação de emergência reconhecida em decorrência de fortes chuvas.
Vulnerabilidade ampliada
No Amazonas, as cidades de Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira terão o pagamento unificado. Nelas, são atendidas 14,55 mil famílias com um investimento de R$ 11,99 milhões.
Já em Roraima, são 50,82 mil famílias atendidas em seis cidades: Amajari, Alto Alegre, Boa Vista, Caracaraí, Iracema e Mucajaí.
Há uma atenção especial nestas localidades, por conta da vulnerabilidade ampliada do território Yanomami.
Revisão Cadastral
Durante o período de pagamento unificado os processos de Qualificação Cadastral (Revisão e Averiguação) ficam suspensos, evitando bloqueios e cancelamentos dos benefícios.
A quebra do calendário escalonado é válida por dois meses e, caso o município siga em situação de emergência ou calamidade, a solicitação pode ser renovada junto ao MDS.
Lista de Municípios
|Bahia
|Rio Grande do Norte
|Andorinha
|Acari
|Aracatu
|Açu
|Araci
|Água Nova
|Brumado
|Almino Afonso
|Caetanos
|Alto do Rodrigues
|Casa Nova
|Angicos
|Dário Meira
|Antônio Martins
|Gavião
|Apodi
|Ibitiara
|Barcelona
|Ibotirama
|Bento Fernandes
|Itambé
|Boa Saúde (antigo Januário Cicco)
|Jaguarari
|Bodó
|Macururé
|Bom Jesus
|Maetinga
|Caiçara do Norte
|Mortugaba
|Caiçara do Rio do Vento
|Mulungu do Morro
|Caicó
|Nova Redenção
|Campo Grande
|Nova Soure
|Campo Redondo
|Oliveira dos Brejinhos
|Caraúbas
|Pindaí
|Carnaúba dos Dantas
|Retirolândia
|Carnaubais
|Riachão do Jacuípe
|Cerro Corá
|Riacho de Santana
|Coronel Ezequiel
|Rio do Antônio
|Coronel João Pessoa
|Sebastião Laranjeiras
|Cruzeta
|Souto Soares
|Currais Novos
|Utinga
|Doutor Severiano
|Várzea da Roça
|Encanto
|Wagner
|Equador
|Felipe Guerra
|Florânia
|Francisco Dantas
|Frutuoso Gomes
|Governador Dix-Sept Rosado
|Guamaré
|Ielmo Marinho
|Ipanguaçu
|Itajá
|Itaú
|Jaçanã
|Jandaíra
|Japi
|Jardim de Angicos
|Jardim do Seridó
|João Câmara
|José da Penha
|Jucurutu
|Lagoa d’Anta
|Lagoa de Pedras
|Lagoa de Velhos
|Lagoa Salgada
|Lajes Pintadas
|Lucrécia
|Luís Gomes
|Macaíba
|Major Sales
|Marcelino Vieira
|Maxaranguape
|Messias Targino
|Monte Alegre
|Monte das Gameleiras
|Mossoró
|Nova Cruz
|Olho d’Água do Borges
|Ouro Branco
|Paraná
|Paraú
|Parelhas
|Patu
|Pau dos Ferros
|Pedra Grande
|Pedra Preta
|Pedro Avelino
|Pendências
|Pilões
|Portalegre
|Porto do Mangue
|Pureza
|Rafael Fernandes
|Rafael Godeiro
|Riacho da Cruz
|Riacho de Santana
|Riachuelo
|Rodolfo Fernandes
|Ruy Barbosa
|Santa Cruz
|Santa Maria
|Santana do Matos
|Santo Antônio
|São Bento do Trairí
|São Fernando
|São Francisco do Oeste
|São João do Sabugi
|São José do Seridó
|São Miguel
|São Miguel do Gostoso
|São Pedro
|São Rafael
|São Tomé
|São Vicente
|Senador Elói de Souza
|Serra Caiada
|Serra de São Bento
|Serra do Mel
|Serra Negra do Norte
|Serrinha
|Serrinha dos Pintos
|Severiano Melo
|Sítio Novo
|Taipu
|Tangará
|Tenente Ananias
|Tenente Laurentino Cruz
|Tibau
|Timbaúba dos Batistas
|Touros
|Triunfo Potiguar
|Umarizal
|Venha-Ver
|Vera Cruz
Assessoria de Comunicação – MDS