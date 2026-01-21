54962462432_b51e1d1b6a_k.jpg

O primeiro pagamento do Programa Bolsa Família (PBF) de 2026 começa nesta segunda-feira (19.01). Para todos os beneficiários que vivem em cidades com situação de emergência ou calamidade pública reconhecidas, o benefício já está disponível na conta.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) unificou o calendário de transferência em 176 municípios de nove estados. O investimento de R$ 266,7 milhões do Governo do Brasil atende 389,58 mil famílias.

O Rio Grande do Norte é afetado pela seca em 120 municípios (lista ao final da matéria). O valor de R$ 166,72 milhões está disponível para 250,45 mil famílias.

No Paraná, os impactos climáticos afetam quatro municípios: Boa Ventura de São Roque; Marquinho; Ponta Grossa; e São Sebastião da Amoreira. O repasse nestes locais é de R$ 13,72 milhões para atender 18,85 mil famílias.

Em Sergipe, dez municípios sofrem com os danos causados pela seca e estiagem: Canindé de São Francisco; Carirá; Frei Paulo; Monte Alegre de Sergipe; Nossa Senhora Aparecida; Nossa Senhora da Glória; Pinhão; Poço Redondo; Poço Verde; e Porto da Folha. São 47,02 mil famílias atendidas pelo PBF, em um repasse de R$ 31,98 milhões.

A Bahia soma 29 municípios em emergência por conta da seca e estiagem (lista ao final da matéria). O valor de R$ 2,09 milhões chega a 3.268 domicílios.

No Piauí, as cidades de Rio Grande do Piauí e São Miguel do Fidalgo recebem R$ 1,42 milhão, para atender 2.134 lares.

No Rio Grande do Sul, Erechim sofre os impactos do excesso de chuva. São 2.265 famílias que recebem R$ 1,53 milhão.

Em Santa Catarina, 206 famílias serão atendidas com o valor de R$ 139,91 mil na cidade de Luiz Alves, que teve situação de emergência reconhecida em decorrência de fortes chuvas.


Vulnerabilidade ampliada

No Amazonas, as cidades de Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira terão o pagamento unificado. Nelas, são atendidas 14,55 mil famílias com um investimento de R$ 11,99 milhões.

Já em Roraima, são 50,82 mil famílias atendidas em seis cidades: Amajari, Alto Alegre, Boa Vista, Caracaraí, Iracema e Mucajaí.

Há uma atenção especial nestas localidades, por conta da vulnerabilidade ampliada do território Yanomami.

Revisão Cadastral

Durante o período de pagamento unificado os processos de Qualificação Cadastral (Revisão e Averiguação) ficam suspensos, evitando bloqueios e cancelamentos dos benefícios.

A quebra do calendário escalonado é válida por dois meses e, caso o município siga em situação de emergência ou calamidade, a solicitação pode ser renovada junto ao MDS.

Lista de Municípios

Bahia Rio Grande do Norte
Andorinha    Acari
Aracatu    Açu
Araci   Água Nova
Brumado Almino Afonso
Caetanos   Alto do Rodrigues
Casa Nova   Angicos
Dário Meira  Antônio Martins
Gavião  Apodi
Ibitiara Barcelona
Ibotirama  Bento Fernandes
Itambé  Boa Saúde (antigo Januário Cicco)
Jaguarari  Bodó
Macururé  Bom Jesus
Maetinga  Caiçara do Norte
Mortugaba  Caiçara do Rio do Vento
Mulungu do Morro  Caicó
Nova Redenção  Campo Grande
Nova Soure   Campo Redondo
Oliveira dos Brejinhos    Caraúbas
Pindaí   Carnaúba dos Dantas
Retirolândia    Carnaubais
Riachão do Jacuípe  Cerro Corá
Riacho de Santana Coronel Ezequiel
Rio do Antônio Coronel João Pessoa
Sebastião Laranjeiras   Cruzeta
Souto Soares  Currais Novos
Utinga   Doutor Severiano
Várzea da Roça   Encanto
Wagner Equador
Felipe Guerra
Florânia
Francisco Dantas
Frutuoso Gomes
Governador Dix-Sept Rosado
Guamaré
Ielmo Marinho
Ipanguaçu
Itajá
Itaú
Jaçanã
Jandaíra
Japi
Jardim de Angicos
Jardim do Seridó
João Câmara
José da Penha
Jucurutu
Lagoa d’Anta
Lagoa de Pedras
Lagoa de Velhos
Lagoa Salgada
Lajes Pintadas
Lucrécia
Luís Gomes
Macaíba
Major Sales
Marcelino Vieira
Maxaranguape
Messias Targino
Monte Alegre
Monte das Gameleiras
Mossoró
Nova Cruz
Olho d’Água do Borges
Ouro Branco
Paraná
Paraú
Parelhas
Patu
Pau dos Ferros
Pedra Grande
Pedra Preta
Pedro Avelino
Pendências
Pilões
Portalegre
Porto do Mangue
Pureza
Rafael Fernandes
Rafael Godeiro
Riacho da Cruz
Riacho de Santana
Riachuelo
Rodolfo Fernandes
Ruy Barbosa
Santa Cruz
Santa Maria
Santana do Matos
Santo Antônio
São Bento do Trairí
São Fernando
São Francisco do Oeste
São João do Sabugi
São José do Seridó
São Miguel
São Miguel do Gostoso
São Pedro
São Rafael
São Tomé
São Vicente
Senador Elói de Souza
Serra Caiada
Serra de São Bento
Serra do Mel
Serra Negra do Norte
Serrinha
Serrinha dos Pintos
Severiano Melo
Sítio Novo
Taipu
Tangará
Tenente Ananias
Tenente Laurentino Cruz
Tibau
Timbaúba dos Batistas
Touros
Triunfo Potiguar
Umarizal
Venha-Ver
Vera Cruz

