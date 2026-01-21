Notas de corte aumentam em meio à mudança para aceitar pontuação das últimas três edições do Enem

A primeira parcial com as notas de corte dos candidatos que se inscreveram no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 demonstrou uma tendência de alta em comparação com anos anteriores. O aumento ocorre após a mudança imposta pelo Ministério da Educação (MEC) que liberou, a partir deste ano, a participação de estudantes que realizaram as últimas três edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) — medida que gerou resistência entre aqueles que buscam ingressar em uma universidade pública. As inscrições começaram nesta segunda-feira, 19 de janeiro, e a primeira parcial saiu na madrugada de terça-feira.
A nota de corte é a pontuação mínima exigida em determinado curso para que um candidato seja aprovado na chamada regular, e pode variar de acordo com cada modalidade. Um levantamento obtido pelo GLOBO e elaborado pelo estatístico Frederico Torres, mestre pela UnB e criador do curso Mente Matemática, mostra que, nos cursos de medicina ofertados na plataforma — geralmente os mais concorridos —, houve um aumento considerável nas notas dos inscritos na ampla concorrência.
Um dos exemplos é a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que alcançou média de 834,60 pontos na primeira parcial deste ano. Em 2023, a pontuação foi de 827,88, seguida por 828,71 em 2024 e 824,22 em 2025.
— Os maiores termômetros são aquelas universidades que não mudaram pesos nem quantidade de vagas. Que tem uma quantidade razoável de vagas e que estão em grandes centros, com uma grande concorrência entre colégios — explica o especialista.
Situação semelhante ocorre na Universidade Federal de São Carlos (Ufscar). Em 2023, a média foi de 808,85, subindo para 810,96 em 2024, caindo para 805,71 em 2025 e voltando a subir para 815,55 na edição de 2026.
Já na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que alcançou a marca de 818,74 pontos na primeira parcial, a pontuação em 2023 foi de 803,78, seguida por 810,82 em 2024 e 813,10 em 2025. No Sul, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) marcou 801,26 na primeira parcial neste ano, contra 787,27 no ano passado.
Na região Nordeste, a Universidade Federal do Ceará (UFC) também despontou como um dos principais aumentos das notas de corte para medicina. Enquanto a pontuação foi de 795,10 em 2023, o mesmo índice subiu para 803,72 em 2024 e 803,22 em 2025, alcançando 814,82 pontos na atual edição do Sisu.
— Isso não tem como ser explicado só por uma TRI (modelo de correção do Enem) melhor em 2025 ou por um aumento nas notas de redação, que, aparentemente, o que houve foi o contrário. Certamente isso é fruto da nova “regra do jogo” de usar notas de três anos anteriores como possibilidade — avalia Torres.
Outra explicação para a discrepância que pode ocorrer na comparação das notas de anos anteriores é a extinção do bônus regional, que aumentava a pontuação em até 20% e ganhou tração no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A primeira edição sem o mecanismo foi no ano passado, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), e o objetivo era “reservar” vagas para candidatos que vivessem nas imediações dos campi.
Das 93 universidades avaliadas, em apenas seis houve queda nas notas, sendo quatro delas com diferença menor que dois pontos. A maior baixa ocorreu na Universidade Estadual de Maringá (UEM), que saiu de 822,62 em 2025 para 816,16 em 2026.
Procurado pelo GLOBO, o Ministério da Educação (MEC) não respondeu. O espaço segue aberto.
Notas das últimas três edições
Neste ano, os estudantes podem utilizar no Sisu a melhor das notas obtidas nas últimas três edições do Enem. A mudança no regulamento está prevista em portaria do Ministério da Educação (MEC) publicada no Diário Oficial da União de 20 de outubro de 205.
Essa é a primeira edição com a nova regra e, segundo especialistas, ainda é incerto o tamanho desse impacto. À época, o MEC alegou que a medida amplia a probabilidade de preenchimento das vagas ofertadas, admitiu que “pode haver variação nas notas de corte” e afirmou que mantém o “princípio da isonomia entre todos os participantes”.
A cada Sisu, vão poder ser usadas as três edições mais recentes do Enem. Então, em 2027, as notas que vão valer serão aquelas obtidas nos anos de 2024, 2025 e 2026. Neste ano, valem as notas de 2023, 2024 e 2025.
Como se inscrever no Sisu 2026: Passo a passo
- Acesse o Portal Único: Entre no site oficial sisu.mec.gov.br e clique em “Fazer inscrição”.
- Login Gov.br: Utilize seu CPF e senha da conta única do Governo Federal para acessar o sistema.
- Escolha os cursos: Pesquise por instituição, curso ou cidade. Você deve selecionar, por ordem de preferência, a primeira e a segunda opção de graduação.
- Defina a modalidade: Escolha se deseja concorrer às vagas de Ampla Concorrência ou pelo sistema de Cotas (Lei de Cotas).
- Acompanhe as parciais: Durante o período de 19 a 23 de janeiro, verifique a nota de corte parcial e mude suas opções caso necessário para aumentar suas chances de aprovação.
Para ajudar os candidatos nesse momento decisivo, O GLOBO preparou um simulador completo para estudantes que fizeram o Enem. A ferramenta informa a nota de corte de todos os cursos do ano passado, apresenta aqueles com as maiores taxas de relação candidato/vaga e considera o peso que cada instituição de ensino dá às provas do Enem para definir a média final.
A ferramenta do GLOBO funciona a partir da sua nota, que você pode consultar na Página do Participante do Enem. Depois, você escolhe o estado, o curso e o tipo de vaga (ampla concorrência ou tipo de cota).
A ferramenta vai considerar o peso que cada curso dá para as provas do Enem (Redação, Matemática, Linguagens, Ciências da Natureza e Ciências Humanas) e vai exibir a nota média considerando essas ponderações. Também vai apresentar a possibilidade do candidato ser aprovado ou não, considerando a nota de corte do ano passado, e a relação entre a quantidade de inscritos e de vagas de 2024 — o que indica quais são os cursos mais concorridos.