INSS abre sábado (24) e domingo (25) em mutirão; entenda - 21/01/2026 - Economia

Nestes sábado (24) e domingo (25), o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) fazem novamente atendimento extra em agências de várias cidades. As unidades abrem em regime de mutirão para antecipar agendamentos que estariam marcados para os dias 28, 29 e 30 de janeiro, em que não haverá atendimento.
Durante esse período, não apenas o atendimento presencial será suspenso, mas também os canais digitais. O portal e aplicativo Meu INSS e a Central Telefônica 135 ficarão indisponíveis a partir das 19h do dia 27 até o dia 31 de janeiro, impossibilitando consultas, agendamentos e outros serviços digitais.
Os serviços presenciais e digitais do instituto serão suspensos por causa de uma migração dos dados de um sistema computacional antigo para um mais recente. A Dataprev, empresa responsável pela infraestrutura tecnológica do INSS, conduzirá a atualização que, segundo o órgão, promete mais estabilidade, segurança e eficiência no atendimento aos segurados.
Segundo o INSS, a estratégia de abertura nos finais de semana funciona como uma espécie de “força-tarefa” para desafogar a agenda e permitir que beneficiários que dependem de serviços presenciais —como perícias médicas e atendimento administrativo— não sejam prejudicados pela interrupção técnica.
O INSS reforça que, para quem preferir atendimento em dia útil após o restabelecimento dos sistemas, será garantido o reencaixe.
Para evitar transtornos, os segurados com agendamentos para o fim de janeiro devem verificar com antecedência se sua data foi antecipada para um dos mutirões de fim de semana ou se permanecerá para um dia útil após a paralisação.
Nesta semana, o Meu INSS tem apresentado instabilidade e lentidão. Desde a noite de segunda-feira, há relatos nas redes sociais sobre dificuldades para acessar os serviços do instituto, tanto pelo aplicativo quanto pelo site.
Segundo o INSS, de acordo com informações da Dataprev, a instabilidade registrada no Meu INSS nesta segunda foi causada por um aumento atípico no volume de acessos.
“Em um único dia, foram cerca de 8,5 milhões de consultas, um aumento de 143% em relação à média diária de 3,5 milhões de acessos, o que impactou o tempo de resposta do sistema”, afirma o órgão, em nota.
A sobrecarga, diz, ocorreu devido à atualização da margem para empréstimos consignados, ao reajuste de benefícios e à nova alíquota do Imposto de Renda com isenção para quem ganha até R$ 5.000.
Nesta terça-feira (20), a dificuldade de acesso ainda persistia.