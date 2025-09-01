É sempre um prazer assistir à Aryna Sabalenka, atual 1ª colocada do ranking mundial, jogar. Porém, na noite desta sexta (29) um ocorrido fora da quadra chamou mais atenção: na arquibancada, um homem pediu a namorada em casamento, com transmissão no telão do estádio. O público foi à loucura com a cena e – para a felicidade de todos que estavam presentes – a noiva, bastante emocionada, disse “sim”. Veja o vídeo a seguir:
jogo de Sabalenka tem pedido de casamento emocionante; veja
Relacionados
Trabalhando no Carandiru, assisti aos primórdios da criação do PCC
Cena do filme “Carandiru” (2003), de Hector Babenco, que reconstitui o massacre de 1992.Columbia / Divulgação No antigo Carandiru, assisti aos primórdios da criação do PCC. Foi logo depois do … Leia mais
Jan-Lennard Struff says exactly what he thinks of Novak Djokovic ahead of their US Open fourth round match
Novak Djokovic’s pursuit of major title number 25 continued after coming through his third-round clash with Cam Norrie. Djokovic, who had defeated Norrie in all six of their previous meetings, … Leia mais