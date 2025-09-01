É sempre um prazer assistir à Aryna Sabalenka, atual 1ª colocada do ranking mundial, jogar. Porém, na noite desta sexta (29) um ocorrido fora da quadra chamou mais atenção: na arquibancada, um homem pediu a namorada em casamento, com transmissão no telão do estádio. O público foi à loucura com a cena e – para a felicidade de todos que estavam presentes – a noiva, bastante emocionada, disse “sim”. Veja o vídeo a seguir:

Source link