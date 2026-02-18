Jogos de hoje, quarta, 18 de fevereiro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Troféu da Copa Libertadores (Buda Mendes/Getty Images)
A quarta-feira, 18, será marcada por uma agenda intensa no futebol internacional, com rodada cheia da UEFA Champions League, compromissos no futebol feminino europeu, partidas na Ásia e confrontos decisivos pela Conmebol Libertadores. Às 14h45, pela Champions League, o Qarabag enfrenta o Newcastle, enquanto no mesmo horário, pela Champions League feminina, o Real Madrid recebe o Paris FC. Ainda na Ásia, às 15h15, pela AFC Champions League Two, o Al-Nassr encara o Arkadag.

No fim da tarde europeia, a principal competição de clubes do continente concentra quatro jogos às 17h00: Club Brugge enfrenta o Atlético de Madrid, Olympiacos mede forças com o Bayer Leverkusen, Bodø/Glimt joga contra a Inter de Milão, enquanto pela Champions League feminina o Arsenal enfrenta o OH Leuven. No mesmo período, os campeonatos nacionais também entram em campo, com o Levante enfrentando o Villarreal às 16h00 pela La Liga, o Milan recebendo o Como às 16h45 pela Serie A, e o Wolverhampton enfrentando o Arsenal às 17h00 pela Premier League.

À noite, a Conmebol Libertadores assume o protagonismo no continente sul-americano. Às 19h00, o O’Higgins enfrenta o Bahia. Mais tarde, às 21h30, dois confrontos movimentam a competição: o Nacional de Potosí encara o Botafogo, enquanto o Barcelona enfrenta o Argentinos Juniors, encerrando a programação da quarta-feira com decisões continentais em diferentes frentes do futebol.

Confira a agenda dos principais jogos desta quarta, 18 de fevereiro, com horários e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

UEFA Champions League

  • 14h45 – Qarabag x Newcastle – TNT e HBO Max
  • 17h00 – Club Brugge x Atlético de Madrid – TNT e HBO Max
  • 17h00 – Olympiacos x Bayer Leverkusen – Space e HBO Max
  • 17h00 – Bodø/Glimt x Inter de Milão – HBO Max

UEFA Champions League Feminina

  • 14h45 – Real Madrid x Paris FC – Canal da ESPN Brasil no Youtube e Disney+
  • 17h00 – Arsenal x OH Leuven – ESPN 4 e Disney+

AFC Champions League Two

  • 15h15 – Al-Nassr x Arkadag – ESPN 2 e Disney+
Campeonato Espanhol

  • 16h00 – Levante x Villarreal – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Italiano

  • 16h45 – Milan x Como – ESPN e Disney+

Premier League

  • 17h00 – Wolverhampton x Arsenal – Disney+

Conmebol Libertadores

  • 19h00 – O’Higgins x Bahia – Paramount+
  • 21h30 – Nacional de Potosí x Botafogo – Globo, ESPN e Disney+
  • 21h30 – Barcelona x Argentinos Jrs. – Paramount+
