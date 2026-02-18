João Fonseca confirmou o favoritismo no duelo brasileiro e avançou para as oitavas de final do Rio Open ao ganhar de Thiago Monteiro, por 2 sets a 0 (parciais de 7/6 e 6/1), na noite desta terça-feira (17).
Na próxima fase, o tenista número 1 do Brasil vai enfrentar o peruano Ignacio Buse, que na última segunda-feira (16) eliminou o brasileiro Igor Marcondes.
O primeiro set foi marcado por bom aproveitamento dos dois tenistas no saque, tanto que ninguém teve chance de quebra.
No tie-break, porém, João Fonseca não deu chances para Thiago Monteiro e com três mini quebras ganhou por 7 a 1.
Empolgado, Fonseca quebrou pela primeira vez o saque de Monteiro no início do segundo set para fazer 2 a 0.
Sem ser ameaçado, o número 1 do Brasil fez 5 a 1 ao quebrar mais uma vez o saque do adversário e sacramentou a vitória com um ace.
João Fonseca pode ser o único brasileiro nas oitavas de final do Rio Open, pois João Lucas Reis, Gustavo Heide e Igor Marcondes foram eliminados.
Mais tarde, a promessa Luis Guto Miguel, conhecido como Gutão, mede forças contra o lituano Vilius Gaubas, na Quadra Guga Kuerten.