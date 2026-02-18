Como rainha da Mocidade lida com prisão do marido, Rogério de Andrade

Mulher do bicheiro Rogério de Andrade, Fabíola de Andrade falou sobre como lida com a distância do marido. Pouco antes de desfilar na Marquês de Sapucaí, a rainha de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel disse que a prisão de Rogério não ofusca seu trabalho na avenida. “Cada um tem seu brilho e isso jamais vai me apagar. Nada me apaga”, pontuou.
Fabíola contou ainda que mantem contato frequente com o marido. “Posso enviar fotos. São cinco fotos por semana. E vou mostrar depois que tiverem fotos bonitas. Eu sempre tento passar uma energia boa e positividade para ele. Acho que é isso que o deixa firma”, disse.
Patrono da Mocidade, Rogério de Andrade está preso desde outubro de 2024 na Penitenciária Federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Ele é acusado de ser o mandante do assassinato do rival Fernando Iggnácio, em 2020.