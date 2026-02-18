Unidos de Padre Miguel conquista prêmio de melhor escola da Série Ouro, e União do Parque Acari leva melhor samba-enredo

A Unidos de Padre Miguel conquistou o Estandarte de Ouro de melhor escola da Série Ouro do carnaval 2026. O prêmio dos jornais O GLOBO e Extra é considerado o “Oscar do sambista”. Já a União do Parque Acari ganhou o melhor samba-enredo na 54ª edição da premiação criada em 1972 para reconhecer aqueles que fazem da Marquês de Sapucaí um espetáculo de cultura e emoção.
O prêmio da categoria Fernando Pamplona, que premia o uso de material barato com bom efeito visual, foi concedido à terceira alegoria da Vigário Geral (“Malassombro sertanejo”).
Quinta a desfilar nesse primeiro dia, a Unidos de Padre Miguel (UPM) contou a história da indígena potiguar Clara Camarão. O presidente do júri do Estandarte de Ouro, Marcelo de Mello, afirmou que a UPM conquistou os jurados porque fez um desfile completo e com garra.
— Às vezes uma escola está com uma fantasia e alegorias muito ricas, muito bonitas, mas o samba não é muito legal. Às vezes a escola está muito animada, mas está pobre, está sem criatividade. A Unidos de Padre Miguel não: ela estava completa. Ela tinha um bom samba, bateria muito boa, fantasias e alegorias muito ricas, muito criativas, imponentes. Ela estava com muita garra, cantou o samba com muita gana — ressalta Mello.
Rebaixada no ano passado — na visão de muitos componentes, de forma injusta —, a UPM vai brigar para retornar ao Grupo Especial.
A garra da escola se expressou especialmente num dos versos do samba-enredo: “Vai, meu Boi Vermelho, honre a tua história / E seja a flecha viva da memória / Quantas vezes for preciso, haverá renascimento”.
União do Parque Acari leva melhor samba-enredo
Terceira escola a desfilar pela Série Ouro na sexta-feira, a União do Parque Acari apresentou o enredo “Brasiliana”, homenagem ao grupo teatral de mesmo nome, criado por Haroldo Costa (1930-2025) em 1949 — que morreu em dezembro. Apresentou o melhor samba-enredo, na avaliação dos jurados do Estandarte.
A composição é de autoria de Fred Camacho e Gustavo Clarão com o Moacyr Luz, um dos sambistas mais cultuados do país. Presidente do júri, Marcelo de Mello destaca que a canção se destacou por ilustrar o enredo de forma poética e lírica.
— Muito suave e elegante. O primeiro verso é ‘Sou eu, Brasil’, e era uma moça que cantava. Quando fui para casa no dia do desfile, eu, quando estava adormecendo, a voz dela vinha na minha mente. Uma coisa doce. Foi uma descrição do enredo de forma poética, suave, elegante. Muito bem construída, por isso encantou. A palavra é essa: é um samba encantador — destaca Mello.
Da retinta matriz africana
Ascendente que a arte proclama
A dança ilumina o terceiro sinal
É o samba de novo, e a força do povo
A estrela divina, negra bailarina
Quitutes e cores, Maria Baiana
Acordam tambores, desperta Aruanda
Ibarabô, o terreiro ganhou plateia
Ecoou o batuque dos ancestrais
Quem consagrou foi Joãozinho da Gomeia
Rei Nagô, resistência dos rituais
É farra do coco, ladainha
Cenários, ensaios, livraria
Tem frevo rasgado de sombrinha
Calunga, Maracatu, louvado seja Exu
Ninguém calou nossa voz, a história fala por nós
Zum zum zum, tem capoeira
Preto velho abençoou o legado popular
No cordão de Acari, ela é soberana
O teatro é aqui, viva Brasiliana”
Alegoria de Vigário Geral leva prêmio Fernando Pamplona
Vencedora do prêmio que avalia o uso de material barato com bom efeito visual, a terceira alegoria da Vigário Geral, batizada de “Malassombro sertanejo”, foi quase toda produzida com material doado ou “catado” e reaproveitado. Caio Cidrini, um dos carnavalescos, explicou ao presidente do júri que a figura central — o “Cramulhão” — foi feita com base de isopor e aplicação de “lasanha” de tecido que já havia disponível ou que a escola ganhou, por exemplo.
— Fizeram também empastelamento com papel carne-seca, água e cola. Fazer uma escultura mais precisa e bem acabada seria mais caro. Aquelas ‘toalhas de mesa’ redondas são costeiros de fantasias recicladas, na parte central, e estampas, nas laterais — detalha Marcelo de Mello.
Na Série Ouro, são concedidos os prêmios de melhor escola e melhor samba-enredo. No Grupo Especial, o Estandarte premia as escolas nas seguintes categorias: melhor escola, bateria, ala de passistas, samba-enredo, enredo, fantasias, comissão de frente, personalidade, ala, baianas, puxador, mestre-sala, porta-bandeira e destaque do público.
Já as categorias revelação e inovação, no Grupo Especial, e Fernando Pamplona (uso de material barato com bom efeito visual), na Série Ouro, são prêmios especiais, que podem ou não ser concedidos conforme avaliação do júri.
O prêmio Destaque do Público será definido por votação on-line dos leitores, a partir de uma pré-seleção feita por jornalistas do GLOBO e do Extra. Cada agremiação do Grupo Especial terá um item indicado, e a votação será aberta aos internautas.
