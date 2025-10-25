O sábado, 25, será de maratona futebolística ao redor do mundo, com partidas desde as primeiras horas da manhã na Inglaterra até a noite no Brasil. O dia começa às 08h30 com Ipswich Town x West Bromwich, pela Championship, e segue às 11h00 com Blackburn x Southampton, completando a rodada matinal da segunda divisão inglesa.
Na Espanha, o Campeonato Espanhol abre sua agenda às 09h00 com Girona x Real Oviedo, seguido de Espanyol x Elche às 11h15. Às 13h30, o Athletic Club recebe o Getafe, e, fechando o dia de LaLiga, o Valencia enfrenta o Villarreal às 16h00, em duelo que encerra a rodada de sábado no país.
A Itália também entra em campo pela manhã, com dois jogos às 10h00: Parma x Como e Udinese x Lecce, abrindo a rodada do Campeonato Italiano. Às 13h00, jogam Napoli x Inter de Milão, enquanto Cremonese x Atalanta se enfrentam às 15h45, encerrando o sábado da Série A.
Na Alemanha, a Bundesliga apresenta uma série de confrontos simultâneos às 10h30, entre eles Borussia M’gladbach x Bayern de Munique, Augsburg x RB Leipzig, Eintracht Frankfurt x St. Pauli, Hamburgo x Wolfsburg e Hoffenheim x Heidenheim. Às 13h30, o Borussia Dortmund fecha a rodada enfrentando o Colônia.
A Premier League movimenta o meio-dia inglês com quatro duelos: às 11h00, jogam Chelsea x Sunderland e Newcastle x Fulham; às 13h30, é a vez de Manchester United x Brighton; e, às 16h00, o sábado termina com Brentford x Liverpool.
Pelo Campeonato Saudita, dois jogos completam a tarde no Oriente Médio: Al-Qadsiah x Al-Okhdood às 11h45, e Al-Hazem x Al-Nassr às 15h00.
Na França, a Ligue 1 apresenta três partidas ao longo do dia: Brest x PSG às 12h00, Monaco x Toulouse às 14h00, e Lens x Olympique de Marseille às 16h05. Já na Turquia, o sábado terá Trabzonspor x Eyüpspor às 14h00, pelo Campeonato Turco.
No Brasil, a tarde será de bola rolando com Atlético Mineiro x Ceará e Vitória x Corinthians às 16h00, pela Série A, enquanto Athletic x América Mineiro e Volta Redonda x Coritiba acontecem no mesmo horário pela Série B.
No intervalo, em Portugal, o Benfica enfrenta o Arouca às 16h30.
Às 17h30, jogam Fluminense x Internacional; às 18h30, Sport x Mirassol; às 19h30, Fortaleza x Flamengo; e às 21h00, o sábado termina com São Paulo x Bahia, todos pelo Campeonato Brasileiro.
Os jogos da Série B à noite são: Paysandu x Avaí às 18h30 e Criciúma x Goiás às 20h30.
Confira a agenda dos principais jogos deste sábado, 25 de outubro, com horários e canais:
Championship
08h30 – Ipswich Town x West Bromwich – ESPN e Disney+
11h00 – Blackburn x Southampton – Disney+
Campeonato Espanhol
09h00 – Girona x Real Oviedo – Disney+
11h15 – Espanyol x Elche – Disney+
13h30 – Athletic Club x Getafe – Canal da ESPN Brasil (Youtube) e Disney+
16h00 – Valencia x Villarreal – Disney+
Campeonato Italiano
10h00 – Parma x Como – Canal da ESPN Brasil (Youtube) e Disney+
10h00 – Udinese x Lecce – Disney+
13h00 – Napoli x Inter de Milão – ESPN4 e Disney+
15h45 – Cremonese x Atalanta – ESPN4 e Disney+
Bundesliga
10h30 – Borussia M’gladbach x Bayern de Munique – Sportv, Canal GOAT e Onefootball
10h30 – Augsburg x RB Leipzig – CazéTV e Onefootball
10h30 – Eintracht Frankfurt x St. Pauli – Onefootball
10h30 – Hamburgo x Wolfsburg – Onefootball
10h30 – Hoffenheim x Heindenheim – Onefootball
13h30 – Borussia Dortmund x Colônia – Canal GOAT e Onefootball
Premier League
11h00 – Chelsea x Sunderland – ESPN e Disney+
11h00 – Newcastle x Fulham – Disney+
13h30 – Manchester United x Brighton – ESPN e Disney+
16h00 – Brentford x Liverpool – Disney+
Campeonato Saudita
11h45 – Al-Qadsiah x Al-Okhdood – Bandsports e Canal GOAT
15h00 – Al-Hazem x Al-Nassr – Band e Canal GOAT
Campeonato Francês
12h00 – Brest x PSG – CazéTV
14h00 – Monaco x Toulouse – CazéTV
16h05 – Lens x Olympique de Marseille – CazéTV
Campeonato Turco
14h00 – Trabzonspor x Eyüpspor – Disney+
Campeonato Brasileiro
16h00 – Atlético Mineiro x Ceará – Premiere
16h00 – Vitória x Corinthians – Premiere
17h30 – Fluminense x Internacional – Prime Video
18h30 – Sport x Mirassol – Record, R7, CazéTV e Premiere
19h30 – Fortaleza x Flamengo – Premiere
21h00 – São Paulo x Bahia – Sportv e Premiere
Série B
16h00 – Athletic x América Mineiro – Disney+
16h00 – Volta Redonda x Coritiba – ESPN, RedeTV! e Disney+
18h30 – Paysandu x Avaí – Disney+
20h30 – Criciúma x Goiás – Disney+
Campeonato Português
16h30 – Benfica x Arouca – ESPN2 e Disney+