O Atlético Mineiro recebe o Ceará neste sábado, 25, às 16h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.
O Atlético Mineiro vive uma fase delicada: o clube ocupa a 15ª colocação na tabela, com 8 vitórias, 9 empates e 11 derrotas até aqui. A equipe pode entrar no Z-4 nesta rodada pela primeira vez no campeonato caso perca hoje e Santos e Vitória ganhem seus jogos.
Para o Galo, o desafio é recuperar-se e reencontrar consistência em casa, sobretudo após resultados aquém das expectativas e também com a atenção dividida entre o Brasileirão e a disputa da Copa Sul‑Americana. No meio de semana, a equipe foi até o Equador e empatou em 1 a 1 com o Independiente Del Valle, resultado que faz com que o Atlético precise de uma vitória simples em casa na próxima terça, 28, para garantir uma vaga na final da Sul-Americana.
O Ceará aparece ligeiramente melhor: 13º lugar, com 9 vitórias, 8 empates e 11 derrotas. O Vozão também precisa somar pontos para se afastar de vez de qualquer sombra do Z-4.
Como assistir ao jogo entre Atlético Mineiro e Ceará hoje?
Atlético Mineiro e Ceará vão jogar neste sábado, 25, às 16 horas (horário de Brasília), em partida da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, na Arena MRV, em Belo Horizonte. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.
Prováveis escalações:
Atlético Mineiro: Everson, Natanael, Lyanco, Júnior Alonso, Rubens, Alan Franco, Patrick, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Rony e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli.
Ceará: Fernando Miguel, Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado, Matheus Bahia, Dieguinho, Fernando Sobral, Lucas Mugni, Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.
Odds para Atlético Mineiro x Ceará:
Resultado final
Betano: Atlético Mineiro (1.98) – Empate (3.30) – Ceará (4.40)
Bet 365: Atlético Mineiro (1.90) – Empate (3.40) – Ceará (4.00)
Arbitragem
- Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ);
- Assistentes: Luiz Cláudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ);
- Quarto árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC);
- VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).