Aracaju
Jorge Iggor rescindiu seu contrato com a TNT Sports. O narrador, que está no projeto esportivo da Warner Bros Discovery desde 2007, decidiu aceitar uma proposta da Globo. Ele será a principal voz da GE TV, o novo projeto esportivo da Globo que será lançado no YouTube para concorrer com a Cazé TV.
Segundo apurou a coluna, Iggor avisou a TNT Sports sobre sua saída na última terça-feira (12). A decisão pegou a empresa de surpresa, já que ele é um dos principais nomes e o segundo narrador na hierarquia da empresa, atrás apenas de André Henning.
Além de narrar partidas importantes de eventos como a Uefa Champions League e o Campeonato Paulista, que eram transmitidos pela empresa, Iggor também apresentava projetos como o De Sola a Dez, De Zero a Dez e o Arquibancada TNT. Nas redes sociais, seu nome atrai audiência.
As conversas entre Iggor e Globo começaram no início do mês, quando a empresa apresentou o projeto da GE TV. Ele será a voz titular de transmissões esportivas importantes que serão disponibilizadas por lá, além de ser um dos principais rostos da divulgação do canal.
Parelelo à mudança para a Globo, o jornalista continuará com seus projetos no digital, mantendo seu canal no YouTube, que faz sucesso entre fãs de futebol. A Globo, inclusive, incentivará que nomes da GE TV sejam atuantes nas redes sociais.
Iggor está na TNT Sports desde 2007, quando o canal ainda se chamava Esporte Interativo. Era sua única experiência em televisão até então. Antes, havia trabalhado apenas em rádios do Rio de Janeiro.
Procurada, a Globo não respondeu aos contatos. A TNT Sports confirma a saída do profissional em nota e agradece os serviços prestados durante as quase duas décadas em que ele ficou na empresa.
“A TNT Sports confirma a saída de Jorge Iggor de seu quadro de talentos, após mais de 18 anos. A empresa agradece ao profissional pelos inestimáveis serviços prestados desde 2007, ano de criação do Esporte Interativo, que viria a se tornar a TNT Sports. Desejamos sucesso ao narrador nesta nova etapa de sua trajetória profissional”, diz a nota.
O que é a GE TV?
A GE TV é um novo canal criado pela Globo que tem, como objetivo, concorrer com o sucesso da Cazé TV no YouTube. A Globo não usará praticamente ninguém do atual elenco esportivo de TV aberta e SporTV, o canal pago na TV por assinatura.
Oprincipal atrativo serão as transmissões de eventos ao vivo de forma gratuita. A GE TV terá um cardápio para alavancar seus números, assim como a CazéTV faz. A oferta, claro, será limitada para manter a exclusividade de produtos considerados premium.
Uma das negociações que estão em andamento para a GE TV é com a NFL, liga de futebol americano. Como antecipou a coluna, a Globo negocia um acordo para exibição no SporTV, mas que permite exibição em seu novo produto digital nas tardes de domingo.
Outros campeonatos que a empresa tenha os direitos de exibição e estejam liberados para exibição no YouTube serão aproveitados no novo investimento.
Este será o primeiro grande investimento da Globo no esporte para aumentar sua presença no mundo digital. A emissora já percebeu o potencial de faturamento da internet e fez experiências em outras áreas, como a ViU Hub, empresa que faz agenciamento de influenciadores e artistas da empresa.
