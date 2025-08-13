Um acidente deixou três mortos e dois feridos na madrugada desta quarta-feira (13) em São Leopoldo, no Vale do Sinos. O trabalho dos peritos começou por volta das 6h50min e não há previsão para ser concluído.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Chevrolet Classic estava em alta velocidade e colidiu contra a mureta central da BR-116, no sentido Interior-Capital, nas proximidades da Avenida João Corrêa, por volta das 3h45min.
As vítimas foram identificadas como Eduardo Hoffmeister, 19 anos, Vitor Golffeto, 19, e Davi Adrian da Silva, 18. Os feridos são Jailson dos Santos Gomes, 20 anos, e Leopoldo dos Santos Staudt, 19. Eles foram encontrados fora do automóvel, socorridos com múltiplas fraturas e encaminhados ao Hospital Centenário pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ambos estão estáveis.
Os ocupantes são todos moradores de Campo Bom e estavam a caminho do 18° Batalhão de Infantaria de Sapucaia do Sul, onde prestavam serviço militar. O Exército confirmou a informação em nota, manifestou pesar pelo ocorrido e informou que presta auxílio às famílias dos soldados.
As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas. De acordo com a Polícia Civil, o caso está sendo investigado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.
O trânsito ficou lento na região do acidente, pouco antes do viaduto da João Corrêa, uma vez que apenas uma faixa está liberada. Por volta das 7h30min, as duas vias sobre o viaduto foram liberadas, restando apenas o bloqueio na via lateral, a Avenida Getúlio Vargas.
Nota do Exército
O Comando do 18° Batalhão de Infantaria Motorizado informa, com imenso pesar, que cinco militares do Batalhão sofreram um acidente de automóvel, por volta das 4h, desta quarta-feira, na rodovia BR-116, em São Leopoldo. O veículo colidiu contra a mureta de proteção da rodovia, e três militares vieram a óbito: Soldados Eduardo Hoffmesiter, Davi Adrian da Silva e Vitor Golfetto.
Os outros dois militares, Soldados Leopoldo dos Santos Staudt e Jailson dos Santos, sofreram ferimentos e foram evacuados para o Pronto Socorro do Hospital Centenário, em São Leopoldo.
O Exército lamenta o ocorrido e informa que está prestando assistência à família.
Segundo acidente
Também na BR-116, mas na altura de Sapucaia do Sul, no sentido Capital-Interior, um outro acidente provocou a morte de uma pessoa por volta do mesmo horário.
O passageiro de um caminhão morreu quando o veículo bateu na traseira de outro, que transporta combustível. Segundo a PRF, o condutor teria dormido ao volante e batido no outro, que estava parado no acostamento.