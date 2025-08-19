O Al Nassr estreia na temporada pelo formato final four da Supertaça da Arábia Saudita, que será disputada em Hong Kong. O primeiro desafio será contra o Al Ittihad, atual campeão nacional, em confronto válido pela semifinal.

Na entrevista pré-jogo, Jesus foi direto ao falar sobre sua decisão:

— Não podia rejeitar o convite do Al Nassr, que partiu do novo CEO, do [José] Semedo [diretor técnico] e, como é óbvio, do Ronaldo. Não podia rejeitar porque eu queria ficar na Arábia Saudita, uma vez que já não estava no Al Hilal — afirmou, segundo o jornal português A Bola.

Apesar da passagem marcante pelo rival, Jorge Jesus ressaltou o carinho que recebeu:

