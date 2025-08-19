O Governo de Minas, por meio das Secretarias de Estado de Educação (SEE/MG) e de Planejamento e Gestão (Seplag/MG), encerram nesta quinta-feira (21/8), as inscrições para o novo concurso público da Educação, com 13.795 vagas para diversas carreiras na rede estadual de ensino.
As inscrições devem ser feitas até as 16h do dia 21/8, exclusivamente pelo site da Consulplan, banca organizadora do certame. As taxas variam de R$ 21 a R$ 33, conforme o cargo escolhido. É possível se inscrever para mais de um cargo, desde que as provas não sejam aplicadas no mesmo turno.
O secretário de Estado de Educação, Rossieli Soares, destaca que este é um momento histórico para a rede. “Esse concurso representa um passo fundamental para fortalecer a rede estadual, garantindo que cada escola de Minas conte com profissionais qualificados e comprometidos com a aprendizagem dos nossos estudantes. É uma oportunidade para quem acredita no poder transformador da educação fazer parte dessa missão”, comenta.
“O concurso é uma oportunidade para os profissionais da área de Educação que querem contribuir com o quadro de funcionalismo do Estado e com a qualidade do ensino em Minas Gerais, atuando diretamente na formação dos estudantes mineiros”, afirma a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Silvia Listgarten.
O concurso oferece vagas em todas as 47 Superintendências Regionais de Ensino, além da Unidade Central da SEE/MG. Os cargos são: Professor de Educação Básica (PEB), Especialista em Educação Básica (EEB), Técnico da Educação (TDE), Analista da Educação Básica (AEB), Analista Educacional (ANE), Analista Educacional na função de Inspeção Escolar (ANE/IE) e Assistente Técnico de Educação Básica (ATB).
Como efetivar a inscrição
Para participar, o candidato deve acessar o site www.consulplan.net até as 16h do dia 21/8, preencher o Requerimento Eletrônico de Inscrição, escolher o cargo e a SRE/Unidade Central de atuação e transmitir os dados.
Na sequência, é necessário gerar e imprimir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) e efetuar o pagamento até 22/8, primeiro dia útil após o encerramento das inscrições, nos bancos e lotéricas autorizados.
Após a confirmação do pagamento, o comprovante de inscrição ficará disponível no site da Consulplan. Candidatos que não tiverem acesso à internet poderão utilizar computadores disponibilizados nas sedes das SREs, em dias úteis, das 9h às 12h.
Etapas e provas
A seleção será realizada em três etapas: prova objetiva de múltipla escolha, redação e avaliação de títulos. As duas primeiras fases, de caráter eliminatório e classificatório, serão aplicadas no dia 28/9/2025, nas cidades-sede das SREs. A avaliação de títulos, de caráter classificatório, será destinada apenas aos cargos de nível superior.
O edital também garante 10% das vagas para pessoas com deficiência (PcD), com condições específicas para a realização das provas, respeitando a legislação vigente.
Todos os detalhes sobre requisitos, atribuições, conteúdo programático, orientações para recursos e cronograma completo estão disponíveis no edital.