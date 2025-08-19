Ela está de volta: a Semana do Cinema, que traz ingressos a R$ 10 e outras promoções, começa no dia 28 de agosto e vai até 3 de setembro, com a possibilidade de ver muitos sucessos do cinema brasileiro e mundial por um preço muito mais em conta que o ingresso normal.
A campanha, que já se consolidou em todo o território nacional, cria um preço único promocional durante sete dias para os ingressos e também inclui outros tipos de desconto — como em combos de pipoca e bebidas — que costumam ser oferecidos em diversas redes.
Entre os filmes que estarão em cartaz pelo Brasil no período, está o brasileiro “O Último Azul“, com o ator Rodrigo Santoro, que ganhou prêmio no Festival de Berlim e foi selecionado para abrir o Festival de Gramado. O filme ainda faz parte da lista de candidatos a representar o Brasil no Oscar, na categoria de Melhor Filme Internacional.
Outros títulos são “Interestelar“, relançado; “Os Caras Malvados 2”; “Anônimo 2”; “A Hora do Mal” e “Os Roses: Até Que A Morte os Separe“.
Com títulos para todos os gostos, o público poderá aproveitar a promoção em sessões convencionais, em todos os horários e dias da semana, incluindo finais de semana. As pré-estreias e salas especiais geralmente não recebem o desconto.
É importante notar que nem todas as redes participam da iniciativa, que é de cinemas associados à ABRAPLEX e FENEEC, como Cinemark e Kinoplex. Cinemas independentes ou de rua também podem aderir, mas é preciso checar antes de comprar o ingresso.