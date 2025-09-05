Uma operação do Pelotão de Choque Canil resultou na prisão de uma jovem de 19 anos na madrugada de quinta-feira (04), em Cascavel.
Durante uma abordagem a um ônibus da empresa catarinense, que fazia o itinerário Foz do Iguaçu–Curitiba, na Avenida Tancredo Neves, os policiais realizaram buscas no interior do coletivo. Na revista pessoal de uma passageira, foram encontrados 300 gramas de cocaína escondidos em seu casaco.
A jovem relatou que teria pego a droga em Foz do Iguaçu e que o destino final seria Curitiba, onde receberia R$ 2.500 pelo transporte.
Diante da situação, ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia Cidadã de Cascavel para os procedimentos legais cabíveis.