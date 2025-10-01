O Judiciário recebeu denúncia criminal oferecida pela 4ª Promotoria de Justiça de Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, contra quatro pessoas investigadas pelo crime de falsidade ideológica praticado durante procedimento licitatório. Os denunciados são dois servidores efetivos de Almirante Tamandaré, um ex-servidor público do Município, então ocupante de cargo em comissão, e um ex-secretário municipal.
Áudio do promotor de Justiça Márcio Soares Berclaz
A ação penal tramita na 1ª Vara Criminal de Almirante Tamandaré e se refere a falsidades ideológicas praticadas em um pregão presencial envolvendo a contratação de pessoa jurídica para a terceirização de recursos humanos pelo Município. O oferecimento da denúncia decorre de apurações conduzidas pela Divisão Estadual de Combate à Corrupção (Deccor) da Polícia Civil e de investigações iniciadas na Operação Via Fácil, deflagrada pelo MPPR em 2015.
O ex-secretário denunciado esteve à frente das pastas da Administração e da Fazenda, no período de janeiro de 2013 a julho de 2015.
Processo: 0009963-12.2018.8.16.0024
15/07/15 – OPERAÇÃO VIA FÁCIL – MP-PR cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão em gabinetes da Prefeitura de Almirante Tamandaré
