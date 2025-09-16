Em Turim, na Itália, Juventus e Borussia Dortmund estreiam na fase de liga da nova edição da Champions League. O duelo acontece no Allianz Stadium.
Os dois times voltam a se encontrar exatos dez anos após o último enfrentamento na competição continental, pelas oitavas de final da edição de 2014/15, quando a Juve avançou às quartas.
Enquanto os italianos chegam embalados após começarem o Campeonato Italiano com duas vitórias seguidas, o Dortmund já deixou pontos escaparem na Bundesliga.
Na última Champions, porém, quem foi mais longe foram os alemães, que caíram nas quartas para o Barcelona. Já a Velha Senhora foi eliminada ainda nos playoffs.
Onde assistir a Juventus x Borussia Dortmund?
O duelo entre Juventus e Borussia Dortmund, nesta terça-feira (16), às 16h (de Brasília), tem transmissão ao vivo da TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).
Palpites para Juventus x Borussia Dortmund:
-
Celso Ardengh: Juventus 1 x 1 Borussia Dortmund
-
Jailson Vilas Boas: Juventus 3 x 1 Borussia Dortmund
-
Raphael Prates: Juventus 2 x 0 Borussia Dortmund
Prováveis escalações de Juventus e Borussia Dortmund:
Para o duelo, o técnico Igor Tudor ainda não sabe se poderá contar com o seu camisa 7, Francisco Conceição, que sofreu uma lesão muscular a serviço da seleção portuguesa. Com isso, o meio-campista holandês Koopmeiners deve ser improvisado no ataque.
Recém-contratado, o atacante do Kosovo Edon Zhegrova também segue como dúvida. Com isso, a Juve deve ir a campo com: Di Gregorio; Gatti, Bremer e Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram e McKennie; Koopmeiners e Yildiz; Jonathan David.
O time alemão também tem desfalques para a partida em Turim. Nico Schlotterbeck, Süle e Emre Can seguem no departamento médico e estão descartados para o confronto.
A escalação armada pelo técnico Niko Kovac deve ter: Kobel; Filippo Mané, Anton e Bensebaini; Yan Couto, Gross, Sabitzer e Svensson; Bellingham; Guirassy e Adeyemi.