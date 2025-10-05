Um homem de 32 anos foi preso em flagrante na Rua Itália, no bairro Cascavel Velho, após furtar 12 quilos de fios de cobre da fiação elétrica de uma Associação de Metalúrgicos. O crime ocorreu nesta semana e mobilizou equipes da polícia local.
Segundo informações, a ação criminosa foi descoberta quando uma testemunha avistou o suspeito pulando o muro do estabelecimento, carregando uma caixa contendo os fios furtados. A polícia foi imediatamente acionada e iniciou patrulhamento na região.
Durante as buscas, os policiais localizaram o suspeito, que alegou ser morador de rua. Com ele, foram encontrados os 12 quilos de fios elétricos subtraídos da associação. O homem foi detido e encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.
O presidente da Associação de Metalúrgicos compareceu à delegacia e confirmou o furto do material, que foi recuperado pela equipe policial. O caso segue sob investigação das autoridades competentes.