A LATAM Airlines se despediu oficialmente de sua última aeronave com a antiga pintura da LAN, um Boeing 767-300F cargueiro, matrícula N418LA, que ainda exibia a estrela icônica da companhia chilena na cauda. O processo de repintura, realizado em Abu Dhabi no final de julho, transformou o jato na nova identidade visual da LATAM Airlines, simbolizando a consolidação da marca após a fusão de diversas companhias do grupo.
O CEO da LATAM, Roberto Alvo, destacou nesta semana que a mudança vai além do aspecto estético. “Este avião representa como várias aerolíneas se uniram para formar um grupo orgulhosamente sul-americano, líder na região e com uma visão única”, afirmou. Segundo ele, a nova pintura reflete tanto a história da empresa quanto seu futuro, com um continente mais conectado e integrado.
O processo de repintura durou duas semanas e envolveu trabalhos detalhados para remover a antiga identidade da LAN e aplicar as cores da LATAM. Um vídeo em time-lapse, divulgado recentemente, mostra toda a transformação da aeronave nos hangares da Etihad Engineering, da retirada da antiga pintura à finalização do novo visual.
