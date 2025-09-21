Seguindo a tradição de recordes e pioneirismo, Faker se isola como o jogador com mais participações em Worlds, alcançando sua 10ª aparição no Mundial de League of Legends.
O Mr. Worlds: Faker alcança seu 10º Mundial de LoL
O primeiro Worlds foi em 2011, mas a trajetória de Faker e da SKT nos Mundiais começou apenas em 2013. Desde então, o “GOAT” só ficou de fora da competição em três edições: 2014, 2018 e 2020. Ou seja, o mid-laner da T1 já levantou mais troféus do que deixou de disputar o campeonato.
Confira as campanhas da SKT/T1 com Faker:
- 2013: SKT campeã;
- 2015: SKT campeã;
- 2016: SKT campeã;
- 2017: SKT vice-campeã;
- 2019: SKT 3º/4º lugar;
- 2021: T1 3º/4º lugar;
- 2022: T1 vice-campeã;
- 2023: T1 campeã;
- 2024: T1 campeã
Com a classificação de 2025, Faker supera Maple (9 aparições) e se isola no topo. Logo atrás, nomes como Caps, Ruler, Impact, CoreJJ e Xiaohu somam oito participações, enquanto Jensen, Deft e Doublelift, também donos de histórico expressivo, estão aposentados no momento.
Agora, fica a pergunta: será que a 10ª participação do GOAT também vai ser coroada com o 6º título mundial?
Quando acontece o Worlds 2025?
O Worlds 2025 acontece entre 14 de outubro e 9 de novembro, na China e terá pelo menos um time brasileiro, a Vivo Keyd Stars. Veja todos os times classificados para o mundial de LoL até então.