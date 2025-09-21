Argentina e Itália se enfrentam neste domingo (21/9), a partir das 4h30 (de Brasília), pelas oitavas de final do Mundial Masculino de Vôlei. O duelo será na Mall of Asia Arena, em Pasay City, nas Filipinas. A seguir, o No Ataque traz onde assistir e mais informações da partida.
A Argentina surpreendeu na fase classificatória ao liderar o Grupo C, que teve uma das grandes zebras do Mundial até aqui: a eliminação precoce da França, atual bicampeã olímpica (Tóquio 2020 e Paris 2024).
Ao longo da campanha, os argentinos fizeram sete pontos e acumularam três vitórias: 3 a 2 sobre a Finlândia (outra classificada, como vice-líder da chave), 3 a 1 diante da Coreia do Sul e um duro 3 a 2 em cima dos franceses, em confronto que valia a classificação.
Por sua vez, a Itália – outra equipe considerada favorita ao título – sofreu para passar em segundo lugar no Grupo F. Os italianos somaram sete pontos, com duas vitórias e uma derrota. A Bélgica liderou, com oito, enquanto Ucrânia (três) e Argélia (nenhum) foram eliminadas.
A Itália estreou bem com uma vitória por 3 a 0 sobre os argelinos. Depois, perdeu por 3 a 2 para a Bélgica. Na despedida, fez um confronto eliminatório diante dos ucranianos, portou-se bem e venceu por 3 a 0.
Onde assistir a Argentina x Itália no Mundial Masculino de Vôlei?
O jogo entre Argentina e Itália, pelas oitavas de final do Mundial Masculino de Vôlei, terá transmissão do SporTV 2 (TV fechada) e do Volleyball World TV (streaming pago da FIVB).