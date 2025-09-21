Posible once del Barcelona ante el Getafe: Flick prepara rotaciones

Hansi Flick no sólo no recupera a nadie de cara al partido de este domingo ante el Getafe -siguen de baja los lesionados Lamine, Gavi, Balde y Ter Stegen- si no que llega a la cita contra los de Bordalás con varios jugadores ‘tocados’. Entre ellos, quien menos opciones de estar en el once es Pau Cubarsí, que ni tan siquiera se ejercitó el sábado por unas molestias en el tendón rotuliano de la rodilla izquierda, mientras que Ronald Araújo acabó el partido en Newcastle con calambre en los gemelos. También Frenkie de Jong podría tomarse un respiro tras jugar 90 minutos en el estreno de la Champions.
Si se confirman estas tres ausencias en el once inicial, el técnico alemán apostaría por una pareja de centrales inédita, con Eric García y Andreas Christensen, acompañados en las bandas por Jules Koundé y Gerard Martín. Evidentemente, bajo los palos se mantendría Joan García, que está completando un inicio de temporada espectacular en todos los sentidos.
En la medular, sería Marc Casadó quien ocupara la posición de pivote defensivo, mientras que Pedro y Dani Olmo, este último en lugar de Fermín, se postulan para completar el mediocampo.
Difícilmente Flick dejará a Rashford en el banquillo tras su exhibición goleadora ante el Newcastle. Todo apunta que el inglés formará un tridente ofensivo con Ferran Torres y Raphinha, siendo, en este caso, el polaco Robert Lewandowski el gran damnificado.
