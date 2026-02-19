O Mirassol, time sensação da Série A em 2025, segue se movimentando no mercado de olho, principalmente, na Copa Libertadores 2026. Dessa vez, o clube paulista se despediu de um lateral, que já foi anunciado por outro clube.
O lateral-esquerdo Felipe Jonatan, ex-jogador do Mirassol, foi anunciado pelo Coritiba, clube que vai defender pelo menos até dezembro, quando se encerra o contrato.
Apesar de ter feito parte do grupo do time sensação da Série A do ano passado, o atleta atuou apenas sete vezes naquela temporada.
Este será o 13º reforço do Coritiba em 2026. Felipe Jonatan se junta ao lateral Tinga, ao zagueiro Thiago Santos, aos volantes Ararat, Fernando Sobral e Willian Oliveira, ao meia Gustavo e aos atacantes Breno Lopes, Enzo Vagner, Fabinho, Keno, Lavega e Pedro Rocha.
Felipe Jonatan tem passagens por Fortaleza, Ceará, Santos e Mirassol. No Peixe, jogou 211 partidas, marcou seis gols e deu 16 assistências, ficando marcado pelo vice-campeonato da Libertadores de 2020.
