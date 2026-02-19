La preparación del CDT Real Oruro para el torneo de repechaje incluye entrenamientos intensivos y nuevas incorporaciones

Ficha informativa El CDT Real Oruro entrena para el Torneo de Repechaje contra ABB en El Alto, tras una reestructuración de su planificación debido a la propuesta de la FBF.

CDT Real Oruro se prepara para el torneo de repechaje

El Club Deportivo Totora Real Oruro se prepara para el torneo de repechaje que disputará el sábado 21 de febrero contra la Academia del Balompié Boliviano (ABB) en el estadio Municipal de El Alto, tras continuar sus entrenamientos durante el feriado de carnavales.

Entrenamientos del CDT Real Oruro

El equipo del Club Deportivo Totora Real Oruro aprovechó el feriado de carnavales para continuar sus entrenamientos y llegar en las mejores condiciones al encuentro por el torneo de repechaje a jugarse este sábado 21 de febrero, ante el cuadro de la Academia del Balompié Boliviano (ABB) en el estadio Municipal de El Alto.

Expectativas en la División Profesional

El conjunto realista, tras su eliminación del torneo de verano, ahora ve con buenos ojos la disputa de este campeonato de repechaje, ya que les servirá bastante para alistarse bien y tener una buena participación en el campeonato regular de esta temporada en la División Profesional que tiene previsto comenzar en la primera semana de abril.

Entrenamientos durante Carnaval

El descanso en los días de Carnaval no fue prolongado; por el contrario, el cuadro dirigido por Marcelo Robledo continuó con el trabajo en estos días en procura de seguir ensamblando al equipo que se pretende sea la base para este año.

Nuevas incorporaciones al equipo

En estos días, se registraron dos nuevas incorporaciones:

Carlos Ribera, que vuelve a vestir los colores del cuadro orureño. El centrocampista de 28 años quiere seguir aportando al equipo y tener su año de consagración.

Juan Carlos Montenegro, que se desempeña como lateral izquierdo y cuenta con 29 años. El jugador llega de los registros de San Antonio y tiene como objetivo demostrar sus mejores condiciones para ser tomado en cuenta en el partido de este sábado y así ir agarrando titularidad.

Preparativos para el viaje a La Paz

El cuadro realista proseguirá con sus entrenamientos hasta el viernes, fecha en que se prevé emprender el viaje a La Paz y estar con la debida anticipación en el encuentro ante ABB, donde se pretende lograr un buen resultado.