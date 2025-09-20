O tenista João Fonseca, de 19 anos, viverá uma noite de estreia nesta sexta-feira (19). Por volta das 23h (de Brasília), ele vai encarar o italiano Flavio Cobolli pela rodada de abertura da Laver Cup.
O torneio, que terá transmissão ao vivo do Disney+, está na oitava edição. A disputa foi criada pela lenda Roger Federer, enquanto ainda era atleta — foi na competição, inclusive, que o suíço se despediu das quadras, em 2022.
Mas como funciona a Laver Cup? A ESPN explica. É um campeonato rápido, que coloca uma seleção de europeus contra uma seleção do mundo. São apenas 12 partidas, que acontecerão até domingo, com nove jogos de simples e três jogos de duplas.
Cada partida na sexta-feira soma um ponto para o time vencedor. No sábado, cada vitória dá dois pontos. No domingo, último dia, cada vitória acrescenta três pontos. O conceito é fácil: a seleção que somar mais pontos será consagrada campeã. Cada um dos dias terá três partidas de simples e uma de duplas. Para ficar com o título, é necessário atingir 13 pontos. Se houver empate após 12 jogos, haverá uma final de duplas.
João Fonseca, número 42 do mundo, é o primeiro brasileiro a participar do torneio. O adversário do jovem é o número 25 do ranking.
Nesta sexta, além do confronto entre eles, entrarão em quadra:
-
Casper Ruud (Noruega) x Reilly Opelka (EUA)
-
Jakub Mensik (República Tcheca) x Alex Michelsen (EUA)
-
Jakub Mensik (República Tcheca) e Carlos Alcaraz (Espanha) x Alex Michelsen (EUA) e Taylor Fritz (EUA)
Os jogos, em quadra dura, acontecerão no Chase Center, em São Francisco, Califórnia, nos Estados Unidos. As partidas terão três sets. O terceiro set é um match-tiebreak, até 10 pontos.
Como os jogadores são escolhidos?
A Laver Cup convida automaticamente os três jogadores mais bem classificados no ranking de simples da ATP de cada seleção (mundo e Europa). O convite acontece na segunda-feira seguinte ao grand slam de Roland Garros.
Se alguém recusa, o próximo na classificação é chamado. Cada time tem um capitão, que também escolhe outros três atletas. O capitão do time Europa é Yannick Noah; do mundo, Andre Agassi.