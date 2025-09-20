A Apple inicia nesta sexta-feira a venda dos novos iPhones no Brasil. Será a primeira vez que o país vai começar a comercializar todos os aparelhos no mesmo dia que os Estados Unidos e outras 62 nações.

Serão ao todo quatro modelos: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e iPhone Air. Desde terça-feira, os aparelhos já estão em pré-venda no site da Apple e em diversas redes de varejo, bancos e operadoras de telecomunicações com descontos à vista e parcelamentos em até 36 vezes.

No Brasil, o iPhone 17 vai custar a partir de R$ 7.999. Já a linha Pro sai a partir de R$ 11.499 e o iPhone 17 Pro Max, a partir de R$ 12.499. O iPhone Air tem preços a partir de R$ 10.499.

Durante a pré-venda, o maior interesse ficou concentrado nos modelos mais sofisticados da linha, o Pro e o Pro Max, especialmente nas cores laranja-cósmico, azul e branco, fazendo com que a entrega seja apenas para até quatro semanas.

Tim Cook, CEO da Apple, mostra o novo Iphone 17 — Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP
Entre as novidades do novo iPhone, está o “Center Stage” que amplia o campo de visão e melhora fotos e vídeos na câmera de selfie. O sensor de 18 MP permite registrar mais detalhes e, com ajuda de inteligência artificial, ajusta automaticamente o enquadramento para selfies individuais ou em grupo, sem que seja preciso virar o aparelho na horizontal.

Neste ano, os modelos começam com armazenamento interno de 256 GB e vão até 2 TB. Houve ainda melhorias no sistema de baterias, permitindo maior duração. Nesse caso, a Apple promete até 37 horas de uso.

Os modelos Pro e Pro Max contam ainda com novo layout traseiro de suas câmeras e até oito níveis de zoom óptico. O iPhone Air também tem um visual na horizontal. Os quatro novo aparelhos contam ainda com o Apple Intelligence, o sistema de inteligência artificial da companhia e saída USB-C.

iPhone 17 e lançamentos da Apple em imagens

Ceo da Apple Tim Cooke no lançamento dos novos produtos da Apple — Foto: Nic Coury / AFP
Novos iPhones 17 — Foto: Reprodução/Apple
Novas câmeras do iPhone 17 — Foto: Reprodução/Apple
Melhoria no chip gráfico do iPhone 17 — Foto: Reprodução/Apple

Cores do novo iPhone Air — Foto: Reprodução/Apple

Espessura do novo iPhone Air — Foto: Reprodução/Apple

Novo Apple Watch terá iOS26 com design translúcido — Foto: Reprodução

Novo Apple Watch terá carregamento rápido, conexão 5G e mais — Foto: Reprodução/Apple

Apresentação do novo AirPods traz, pela primeira vez, cena falada em português. Entenda — Foto: Reprodução/Apple

Tradução ao vivo nos novos AirPods Pro — Foto: Reprodução/Apple

Airpods Pro 3 — Foto: Reprodução/Apple

O CEO da Apple, Tim Cook, exibe os novos iPhone 17 e iPhone 17 Pro — Foto: Bruno Rosa

Novo iPhone Air tem tela imersiva grande de 6,5 polegadas — Foto: Bruno Rosa

Iphone Air é tão fino e leve que você quase nem sente na mão — Foto: Bruno Rosa

Evento de lançamento de produtos do ano, chamado “Awe dropping”

O Mercado Livre oferece parcelamento em até 36 vezes sem juros no cartão Mercado Pago. Há ainda desconto de 10% no Pix. A Casas Bahia parcela em até 24 vezes sem juros em seu cartão a partir de terça-feira. O Itaú, por sua vez, concede 15 mil pontos em seu programa de benefícios aos clientes que com cadastro até segunda-feira.

A rede iPlace, uma das revendedoras oficiais da Apple no Brasil, também está dando desconto de R$ 500 em seu pré-cadastro. Além disso, vai oferecer desconto de 10% no PIX para pagamentos à vista e a opção de dividir em 21 meses, com a possibilidade de ficar com o aparelho, devolvê-lo ou trocá-lo por um modelo mais novo ao final do parcelamento.

A TIM, que oferece o TIM Black com Apple One (com o serviços de streaming e nuvem da Apple) em seus planos, está vendendo o iPhone 17 de 256 GB por R$ 4.999 com o modelo antigo na troca. O valor na íntegra é de R$ 7.999. Já o iPhone 17 Pro Max de 512 GB sai a R$ 10.499, menor que os R$ 13.999 no site da Apple.

A Vivo também aposta em preços menores com a “venda” do modelo antigo. Na tele, os descontos chegam a R$ 4.500 com a troca do smartphone usado na compra dos aparelhos da família iPhone 17. Por exemplo, ao entregar o iPhone 16 Pro de 128GB, em boas condições, o consumidor recebe até R$ 3.800 pela avaliação do aparelho antigo e um bônus de R$ 700 para usar na aquisição do novo modelo da linha Pro, ou R$ 800 se optar por modelos da linha Pro Max.

Na Claro, o pré-cadastro on-line até segunda-feira vale cupom de R$ 500 de desconto nos novos aparelhos. O benefício poderá ser utilizado na pré-venda, que acontece entre terça-feira e quinta-feira, na loja on-line da Claro.

A Apple oferece desconto de 10% à vista ou parcelamento em 12 vezes em seu site.

Veja os preços no site da Apple:

iPhone 17 (6,3 polegadas)

  • 256 GB – R$ 7.999
  • 512 GB – R$ 9.499

iPhone Air (6,5 polegadas)

  • 256 GB – R$ 10.499
  • 512 GB – R$ 11.999
  • 1 TB – R$ 13.499

iPhone 17 Pro (6,3 polegadas)

  • 256 GB – R$ 11.499
  • 512 GB – R$ 12.999
  • 1 TB – R$ 14.499

iPhone 17 Pro Max (6,9 polegadas)

  • 256 GB – R$ 12.499
  • 512 GB – R$ 13.999
  • 1 TB – R$ 15.499
  • 2 TB – R$ 18.499

