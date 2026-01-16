Apesar do entusiasmo, Leandra é direta ao falar do ritmo intenso das gravações. “Fazer novela dá trabalho. É dia a dia, [escala] 6 por 1. Hoje, o cinema e a produção audiovisual trabalham em 5 por 2. A Globo ainda trabalha em 6 por 1. É diferente esse ritmo, é bem puxado… Só faço isso na minha vida agora. Tenho outros projetos, mas só consigo lidar com a Zilá, a novela e meus filhos”, diz, aos risos.
Em “Coração Acelerado”, Leandra volta a contracenar com Isabelle Drummond, que vive sua filha na história, 12 anos depois de “Cheias de Charme”. “Está sendo ótimo. A Isabelle é realmente especial, muito boa atriz, muito comprometida”, elogia. “A gente tem isso em comum: trabalhamos desde muito novas. A gente gosta de estar aqui, todo dia, como operária.”
Longe das novelas, mas trabalhando muito
A ausência na TV aberta não significou pausa na carreira. Leandra atuou e dirigiu filmes e séries, como “Justiça”, “Aruanas” e “A Vida Pela Frente”, além de se dedicar ao teatro e à produção audiovisual. Ainda assim, ela reconhece o lugar singular da novela no Brasil. “Você está fazendo milhões de coisas, trabalhando, mas as pessoas perguntam: ‘E a novela?'”.
Voltar agora me fez ver o quanto gosto de fazer novela. É passar um ano com uma personagem, estudar 30 cenas, escolher onde gastar sua energia. É uma oportunidade enorme como atriz, uma gama de sentimentos. Novela é um acelerador de processo, uma malhação muito pesada.