Lentilha com Arroz: Delícia saudável e reconfortante em apenas uma panela!

A lentilha com arroz é um prato delicioso e reconfortante que traz um pedacinho da culinária brasileira para a sua mesa. Este prato tem raízes profundas na tradição, sendo uma escolha popular durante os meses mais frios e em celebrações. Com sua combinação perfeita de sabores terrosos e levemente adocicados, a lentilha se destaca ao lado do arroz, criando uma harmonia que aquece o coração e alimenta o corpo. A simplicidade dessa refeição a torna ainda mais especial, já que tudo é feito em apenas uma panela, facilitando a vida na cozinha.

Para preparar essa delícia, você vai precisar de lentilhas, que são pequenas e cheias de nutrientes, proporcionando uma textura macia e um sabor sutil. O arroz, por sua vez, se junta à lentilha, formando um prato farto e nutritivo. Aromas como cebola e alho trazem um toque envolvente, enquanto temperos como sal e pimenta elevam ainda mais o gosto. Um fio de azeite fresco amarra todos os ingredientes, adicionando um leve sabor frutado. Por fim, um toque de cheiro-verde ou coentro dá um frescor à receita, finalizando esse prato que é uma verdadeira celebração de sabor e saúde.

Ingredientes

1 xícara de lentilhas

1 xícara de arroz

1 cebola média picada

2 dentes de alho picados

3 xícaras de água

2 colheres de sopa de azeite

Sal a gosto

Pimenta a gosto

Cheiro-verde ou coentro a gosto para finalizar

Instruções

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio.

Adicione a cebola picada e refogue até ficar transparente.

Em seguida, adicione o alho picado e refogue por mais 1 minuto.

Coloque as lentilhas e o arroz na panela, misturando bem com a cebola e o alho.

Adicione as 3 xícaras de água e tempere com sal e pimenta a gosto.

Deixe ferver, depois reduza o fogo para baixo, tampe a panela e cozinhe por cerca de 20 minutos, ou até que o arroz e as lentilhas estejam macios.

Desligue o fogo e deixe a panela tampada por mais 5 minutos.

Finalize com cheiro-verde ou coentro e sirva quente.

As lentilhas são ricas em proteínas e fibras, o que ajuda na digestão e promove a saciedade. O arroz fornece energia rápida e é uma fonte importante de carboidratos. A cebola e o alho não apenas melhoram o sabor, mas também têm propriedades benéficas para a saúde, como ajudar no fortalecimento do sistema imunológico. Já o azeite de oliva é conhecido por suas gorduras saudáveis, que são boas para o coração.

Essa receita rende cerca de 4 porções. É uma ótima opção para dias frios ou em ocasiões especiais, como almoços em família ou refeições acolhedoras entre amigos.

Conclusão

