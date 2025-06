Ouça este artigo

https://www.ubirataonline.com.br/wp-content/uploads/2025/06/omelete-de-queijo-e-presunto-cremosa-em-apenas-10-minutos-com-ingredientes-simples.mp3



A Omelete de Queijo e Presunto Cremosa é um prato delicioso e super prático que certamente vai conquistar o seu paladar. Com suas raízes na culinária europeia, essa omelete é a escolha perfeita para um café da manhã rápido ou um lanche à tarde. O sabor suave do queijo derretido se une ao sabor salgado do presunto, criando uma combinação de sabores irresistíveis. Em apenas 10 minutos, você pode desfrutar de uma refeição saborosa e aconchegante.

Os ingredientes que compõem essa omelete são simples, mas cheios de sabor. Começamos com ovos frescos, a base que traz uma textura leve e fofa. O queijo derretido adiciona cremosidade e um toque de indulgência, enquanto o presunto aporta um sabor salgado que equilibra tudo. Juntos, esses ingredientes criam uma dança de sabores e texturas que tornam a omelete não apenas saborosa, mas também muito reconfortante. Ao adicionar um pouco de sal e pimenta, você realça ainda mais as qualidades doradas e irresistíveis que essa omelete oferece, transformando uma refeição rápida em uma experiência saborosa e memorável.

Ingredientes

3 ovos frescos

50g de queijo

50g de presunto

Sal a gosto

Pimenta a gosto

Instruções

Quebre os ovos em uma tigela e bata bem.

Adicione uma pitada de sal e pimenta aos ovos batidos.

Aqueça uma frigideira em fogo médio e adicione um pouco de óleo ou manteiga.

Despeje a mistura de ovos na frigideira.

Cozinhe por cerca de 2 a 3 minutos, até que a base comece a firmar.

Coloque o queijo e o presunto sobre a omelete.

Dobre a omelete ao meio e cozinhe por mais 1 a 2 minutos até que o queijo derreta.

Retire do fogo e sirva quente.

Os ingredientes dessa omelete são muito bons para a saúde. Os ovos são uma boa fonte de proteína e contêm vitaminas importantes. O queijo fornece cálcio para ossos fortes e o presunto dá um pouco de energia. No geral, esses ingredientes juntos fazem uma refeição gostosa e nutritiva. Para quem busca manter uma alimentação equilibrada, essa receita pode ser uma excelente opção.

Essa receita rende uma omelete grande e é ótima para o café da manhã ou um lanche à tarde.

Conclusão

Se você gostou da nossa receita de Omelete de Queijo e Presunto Cremosa em Apenas 10 Minutos, siga-nos para descobrir mais pratos deliciosos! Temos uma variedade de receitas simples e saborosas que certamente vão agradar a toda a família.

Além disso, você pode experimentar outros pratos que combinam muito bem com a omelete. Aqui estão cinco sugestões que vão deixar sua refeição ainda mais especial: