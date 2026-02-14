A Liga, que é a entidade responsável por planejar e organizar os desfiles oficiais, argumentou que o Regulamento Oficial do Grupo Especial do Carnaval estipula um prazo para que as escolas entreguem as pastas técnicas, sendo 45 para os jurados e suplentes (5 por quesito) e duas completas para a Liga (com conteúdo idêntico às pastas de quesitos individuais), impressas na sede da Liga.
Liga tira 5 décimos da Rosas de Ouro por não entregar pastas no prazo
