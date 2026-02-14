Brasil sofrerá com fortes tempestades nas 3 principais festas do país

Apesar de todo mundo querer ir para as ruas curtir festas e bloquinhos, o Carnaval é marcado pelo clima incerto do verão brasileiro: calor intenso durante o dia e risco de chuvas fortes justamente nos horários de maior concentração de foliões.
A previsão indica que as três principais festas do país — no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Salvador — devem enfrentar instabilidades que podem interferir na programação de blocos, desfiles e eventos de rua.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a tendência é de sol e temperaturas elevadas pela manhã, com formação de nuvens carregadas ao longo da tarde. Esse padrão favorece pancadas rápidas, porém intensas, acompanhadas de rajadas de vento, raios e, em alguns pontos, risco de alagamentos.
Calor, chuva e alerta para foliões no Carnaval
No Rio de Janeiro, os termômetros podem chegar perto dos 36 °C, aumentando a sensação de abafamento. Apesar de períodos de tempo firme, especialmente à noite, não se descarta chuva isolada no fim da tarde.
Em São Paulo, o cenário é semelhante: calor forte durante o dia e possibilidade de pancadas passageiras, com maior atenção a partir do início da próxima semana, quando uma frente fria pode intensificar as instabilidades.
Salvador e Recife também entram no radar. No litoral nordestino, o calor predomina, mas chuvas rápidas podem surgir ao longo do feriado, especialmente entre a tarde e o começo da noite, período crítico para blocos e trios elétricos.
Já no Sul do país, áreas do Paraná e de Santa Catarina podem enfrentar volumes mais elevados de chuva, com risco de tempestades mais severas. No Norte, estados como Amazonas e Pará seguem com previsão de precipitações intensas e ventos fortes.
A recomendação dos meteorologistas para enfrentar o calor é hidratação constante, roupas leves e, mesmo nas chuvas, atenção aos alertas da Defesa Civil.