– Não, não. Eu vendia, por exemplo, a medalha, vendia as camisas porque precisava vender mesmo. Porque surgiu a oportunidade, está lá, já ganhei, por que não vou vender? Até falei pro Rivaldo, pô Rivaldo, você tem seu museu aí, tem uma família, pô. O Cafu também tem tanta coisa aí, se você subir, vai ficar tudo aí. Pô, vamos vender. Eu tenho um comprador, me dá aí 2%. Os caras “pô, tá maluco, Amaral?” Não, porque realmente, você já conquistou. Se colocar no Google lá, pô, quantos títulos o Amaral tem? Está lá, quatro brasileiros, quatro paulistas, Rio-São Paulo, Mercosul, Copa Itália, Campeonato Turco. Está lá. Eu vou olhar pra minha camisa, caramba, joguei com essa camisa. Pô, pano apodrece e dinheiro paga conta.
Amaral diz que perdeu dinheiro no futebol e dá dicas a Edilson no BBB
