Publicado em: 23 de agosto de 2025
Ocorrência na região da estação Sé provoca aumento no tempo de viagem; companhia trabalha para normalizar operação
A circulação dos trens da Linha 1–Azul do Metrô de São Paulo foi afetada na manhã deste sábado após a presença de uma pessoa na via na estação Sé, região central da capital paulista. A situação durou mais de 30 minutos.
A ocorrência foi registrada no aplicativo da empresa às 10h48, que reportou às 11h22 que a linha havia normalizado a operação.
De acordo com a companhia, por medida de segurança os trens passaram a circular com velocidade reduzida e com maior tempo de parada nas estações, o que provocou reflexos em todo o ramal que liga as zonas Norte e Sul da cidade.
A ocorrência aumentou o tempo de viagem e gerou atrasos para os passageiros que utilizam diariamente a linha, uma das mais movimentadas do sistema metroviário.
O Metrô informou que equipes atuaram para a retirada da pessoa da via e para a normalização da operação. A empresa não detalhou as circunstâncias do incidente, mas destacou que a prioridade é a segurança dos usuários e a retomada plena da circulação.
Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes