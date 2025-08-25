Quer saber resultados de todas as loterias? Clique aqui!
O sorteio do concurso 3477 da Lotofácil, com prêmio de R$ 1,80 milhão, foi realizado na noite deste sábado (23), direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).
Se você não conseguiu assistir ao sorteio ao vivo pela RedeTV! às 20h, pode conferir a transmissão completa pelo canal oficial da Caixa e da RedeTV! no YouTube e no perfil da Loterias Caixa no Facebook.
Participaram deste concurso aqueles que registraram suas apostas até as 19h deste sábado (23), adquirindo um bilhete em uma unidade lotérica, no site ou no aplicativo das Loterias Caixa. A aposta simples, com 15 dezenas, custa R$ 3,50.
Resultado da Lotofácil 3477
O sorteio da Lotofácil, concurso 3477, foi realizado na noite deste sábado (23) pela Caixa Econômica Federal, em São Paulo (SP). O prêmio do concurso estava estimado em R$ 1,80 milhão.
Os números sorteados foram: 02 – 03 – 05 – 06 – 08 – 12 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25.
Um apostador acertou as 15 dezenas e levou o prêmio de R$ 1.420.288,62. Ao todo, 314 pessoas acertaram 14 números e ganharam R$ 1.354,87. Além disso, 10.041 pessoas acertaram 13 dezenas e levaram R$ 35. As 12 dezenas foram acertadas por 104.029 apostadores, que receberam R$ 14. Por fim, 510.914 apostas tiveram 11 dezenas sorteadas e foram premiadas com R$ 7.
Leia mais:
Últimos resultados da Lotofácil
Os dez últimos resultados dos sorteios da Lotofácil foram:
- Lotofácil 3476 (22/08/2025): 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 10 – 12 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25
- Lotofácil 3475 (21/08/2025): 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 11 – 14 – 15 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25
- Lotofácil 3474 (20/08/2025): 01 – 04 – 06 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 18 – 19 – 20 – 21 – 25
- Lotofácil 3473 (19/08/2025): 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 09 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 19 – 23 – 25
- Lotofácil 3472 (18/08/2025): 02 – 03 – 05 – 07 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 18 – 19 – 21 – 23 – 24 – 25
- Lotofácil 3471 (16/08/2025): 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 11 – 13 – 16 – 17 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25
- Lotofácil 3470 (15/08/2025): 01 – 04 – 05 – 07 – 08 – 10 – 12 – 13 – 14 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24
- Lotofácil 3469 (14/08/2025): 01 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 11 – 12 – 13 – 15 – 17 – 18 – 21 – 22 – 24
- Lotofácil 3468 (13/08/2025): 01 – 03 – 04 – 06 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 18 – 19 – 21 – 23 – 24 – 25
Quando é o próximo sorteio da Lotofácil?
O próximo sorteio é o 3478 e ele acontece na segunda-feira, 25 de agosto de 2025.
Qual o prêmio estimado do próximo sorteio da Lotofácil?
O prêmio estimado para o sorteio 3478 é de R$ 1,8 milhão.