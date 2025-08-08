INTERVALO! CASA PIA 0 SPORTING 1. Vantagem absolutamente justificada dos leões em tempo de descanso. O golo apareceu apenas aos 42 minutos, é certo – remate colocado de Francisco Trincão após assistência de Pedro Gonçalves -, mas antes a formação orientada por Rui Borges já tinha criado várias situações claras para marcar. Trincão (5′, 24′), Diomande (7′), Hjulmand (9′), Luis Suárez (9′, 35′ e 41′), Pedro Gonçalves (18′), Maxi Araújo (20′), Geny Catamo (26′) ameaçaram, cabendo, então, ao camisola 17 colocar o bicampeão nacional em vantagem, apontando, ato contínuo, o primeiro golo da presente edição do campeonato. Os gansos praticamente não se viram em termos atacantes e terão de fazer bem mais na etapa complementar para poderem inverter o rumo dos acontecimentos.

