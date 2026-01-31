Louis Leroux piston gauche... la compo probable du FC Nantes, selon L’Équipe

Selon les informations de L’Équipe, le FC Nantes devrait évoluer dans un système en 5-4-1 face au FC Lorient. Un schéma rarement utilisé cette saison, mais qui traduit un besoin de solidité. Dans un contexte tendu au classement, Ahmed Kantari semble privilégier l’équilibre avant tout, pour peut-être, son dernier match sur le banc nantais si un mauvais résultat est au rendez-vous des 90 minutes.
Dans les buts, Anthony Lopes conserverait logiquement sa place. Devant lui, la défense serait renforcée avec trois centraux et deux pistons. Louis Leroux occuperait le couloir gauche dans un rôle de piston. Dans l’axe, Nicolas Cozza, Chidozie Awaziem et Kelvin Amian formeraient le bloc en charnière centrale. À droite, Centonze sera positionné en piston droit, le retour depuis sa blessure.
Devant la défense, Ibrahima Sissoko et Francis Coquelin formeraient un double pivot. Deux profils capables d’encaisser, de gratter des ballons et de calmer le tempo. Leur rôle sera central dans l’équilibre de l’équipe. Sur les côtés, Matthis Abline et Rémy Cabella seront alignés comme ailiers. Les deux Canaris auront en charge d’apporter de la technicité sur les ailes. En pointe, Mostafa Mohamed sera l’unique avant-centre.