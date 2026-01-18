Quer derrubar Crespo?
Luciano revelou que acompanha as notícias nas redes sociais e, recentemente, viu que seu nome estaria atrelado a possível queda do treinador. O atacante explicou que está “fechado” com Crespo.
“Outro dia eu vi nas redes sociais falando que o Luciano estava querendo derrubar o treinador. Isso aí é uma puta sacanagem comigo porque todo ano eles querem fazer isso comigo para trazer a maioria da torcida que gosta de mim contra mim. Então isso aí foi um aviso porque eu não sou do ano de dia”, disse, antes de completar:
“Eu tenho aqui o treinador até o final do ano, eu peço um treino até o final do ano. Só Deus sabe o que vai acontecer. Mas essa vitória foi para o treinador, para a comissão e para todos que estão ali, meus companheiros de grupo, minha esposa e minha família”, finalizou, em entrevista à TNT Sports.
O gol de Luciano tirou o São Paulo da zona de rebaixamento do Paulistão. Na próxima rodada, a equipe do Morumbi visita o Corinthians, na Neo Química Arena. A bola rola às 16h (de Brasília) deste domingo.