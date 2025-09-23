Está na história. A função da praça nas cidades antigas, além de acolher o comércio de batatas, era a de aglomerar as pessoas que queriam protestar contra o rei. Os gritos em uníssono rebatiam nas fachadas ao redor e faziam com que os governantes fossem destronados na sequência dessas manifestações. Lâminas convenientemente instaladas em praças —em Paris, a Place de La Concorde, defronte ao Hotel de Crillon, que alugava as janelas— fizeram rolar muitas cabeças coroadas.
Nas cidades modernas, a instituição da avenida tirou a primazia da praça como cenário das grandes massas, mas não aliviou as orelhas dos tiranos e de quem ela quisesse depor. Ao contrário, permitiu a multiplicação das multidões, já que as praças são limitadas e as avenidas podem não ter fim. Além disso, a praça é do tempo dos comícios no gogó. As avenidas costumam ter uma caixa de som em cada esquina, com o que os discursos se podem ouvir de mar a mar, como na av. Rio Branco.
O Rio foi palco de fabulosos atos de protesto contra a ditadura. Dois deles, em 1968: o enterro do estudante assassinado Edson Luiz, num cortejo que cruzou a cidade, da Cinelândia ao Cemitério São João Batista, e a famosa Passeata dos 100 mil. Em 1984, o comício pelas Diretas, na av. Presidente Vargas, congregando 1 milhão de pessoas. Em 1992, na orla, o Domingo Negro contra Fernando Collor, em que todos os manifestantes se vestiram de preto. É verdade que, nos últimos anos, foi Bolsonaro quem encheu as ruas, enquanto os cidadãos lúcidos, enojados da política, ficavam em casa.
Talvez não tão lúcidos. Não pode ser a política a razão do nojo, mas a má política. Renegar a política é abrir a porta aos falsos messias, como Jânio, Collor e Bolsonaro, ou à ditadura.
Neste domingo, o Brasil promete sair às ruas contra os maus políticos, que se querem impunes por seus crimes, e contra a anistia aos golpistas, que é apenas outra forma de golpe. Quem apoia as boas causas pela televisão não pode se queixar. Lugar de povo é na rua.
LINK PRESENTE: Gostou deste texto? Assinante pode liberar sete acessos gratuitos de qualquer link por dia. Basta clicar no F azul abaixo.