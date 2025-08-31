Volante vive processo de recuperação após lesão grave
Luiz Gustavo já definiu a data para voltar a jogar após a grave lesão que sofreu. O jogador de 38 anos foi diagnosticado em abril com um tromboembolismo pulmonar, condição que ocorre quando há obstrução de uma artéria do pulmão.
Durante o período de tratamento, Luiz Gustavo chegou a ser internado e precisou seguir por 3 meses tomando medicamentos que o impediam de praticar qualquer atividade física. A situação preocupou não apenas o atleta, mas também todo o departamento médico do São Paulo.
Muitos no clube chegaram a considerar a possibilidade de que Luiz Gustavo não pudesse mais voltar a jogar futebol, principalmente por conta da idade avançada. No entanto, o meio-campista desmentiu essas dúvidas e segue firme no processo de recuperação.
Luiz Gustavo pode voltar a jogar em breve
Segundo Jorge Nicola, o planejamento do jogador é voltar a estar à disposição do técnico Hernán Crespo ainda em setembro, mostrando que sua determinação e disciplina no tratamento foram fundamentais para que pudesse retomar a carreira.
Luiz Gustavo jogador do Sao Paulo durante partida contra o Goias no estadio Morumbi pelo campeonato Copa Do Brasil 2024. Foto: Marco Miatelo/AGIF
O retorno de Luiz Gustavo está sendo preparado estrategicamente para reforçar o São Paulo nas partidas decisivas da temporada. O clube quer contar com o jogador especialmente nas quartas de final da Libertadores da América, contra a LDU, incluindo o duelo de ida na altitude e o jogo de volta no Morumbi.
Quando joga o São Paulo?
O São Paulo irá enfrentar o Cruzeiro neste sábado (30) em confronto difícil no Mineirão, pela 22º rodada do Brasileirão Betano, onde o São Paulo ocupa atualmente a 7º posição com 32 pontos.
A recuperação de Luiz Gustavo é um exemplo de superação e reforça a confiança do São Paulo em seu elenco. O retorno do experiente meio-campista deve trazer equilíbrio e liderança ao time em momentos decisivos da temporada.