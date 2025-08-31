Volante vive processo de recuperação após lesão grave

Luiz Gustavo já definiu a data para voltar a jogar após a grave lesão que sofreu. O jogador de 38 anos foi diagnosticado em abril com um tromboembolismo pulmonar, condição que ocorre quando há obstrução de uma artéria do pulmão.

Luiz Gustavo jogador do Sao Paulo durante partida contra o Atletico-MG no estadio Arena MRV pelo campeonato Copa Do Brasil 2024. Foto: Fernando Moreno/AGIF
© Fernando Moreno/AGIFLuiz Gustavo jogador do Sao Paulo durante partida contra o Atletico-MG no estadio Arena MRV pelo campeonato Copa Do Brasil 2024. Foto: Fernando Moreno/AGIF

Durante o período de tratamento, Luiz Gustavo chegou a ser internado e precisou seguir por 3 meses tomando medicamentos que o impediam de praticar qualquer atividade física. A situação preocupou não apenas o atleta, mas também todo o departamento médico do São Paulo.

Muitos no clube chegaram a considerar a possibilidade de que Luiz Gustavo não pudesse mais voltar a jogar futebol, principalmente por conta da idade avançada. No entanto, o meio-campista desmentiu essas dúvidas e segue firme no processo de recuperação.

Luiz Gustavo pode voltar a jogar em breve

Segundo Jorge Nicola, o planejamento do jogador é voltar a estar à disposição do técnico Hernán Crespo ainda em setembro, mostrando que sua determinação e disciplina no tratamento foram fundamentais para que pudesse retomar a carreira.

Luiz Gustavo jogador do Sao Paulo durante partida contra o Goias no estadio Morumbi pelo campeonato Copa Do Brasil 2024. Foto: Marco Miatelo/AGIF

Luiz Gustavo jogador do Sao Paulo durante partida contra o Goias no estadio Morumbi pelo campeonato Copa Do Brasil 2024. Foto: Marco Miatelo/AGIF

O retorno de Luiz Gustavo está sendo preparado estrategicamente para reforçar o São Paulo nas partidas decisivas da temporada. O clube quer contar com o jogador especialmente nas quartas de final da Libertadores da América, contra a LDU, incluindo o duelo de ida na altitude e o jogo de volta no Morumbi.

Quando joga o São Paulo?

O São Paulo irá enfrentar o Cruzeiro neste sábado (30) em confronto difícil no Mineirão, pela 22º rodada do Brasileirão Betano, onde o São Paulo ocupa atualmente a 7º posição com 32 pontos.

Lucas Moura passa por cirurgia para remoção de fibrose e mantém prazo de retorno ao São Paulo

Veja também

Lucas Moura passa por cirurgia para remoção de fibrose e mantém prazo de retorno ao São Paulo

A recuperação de Luiz Gustavo é um exemplo de superação e reforça a confiança do São Paulo em seu elenco. O retorno do experiente meio-campista deve trazer equilíbrio e liderança ao time em momentos decisivos da temporada.

Source link