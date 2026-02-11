Luuk Brouwers kijkt uit naar een buitenlands avontuur: "Niet met de pet naar gooien om vertrek af te dwingen"

Luuk Brouwers is aanvoerder van sportclub Heerenveen en neemt vaak geen blad voor de mond. Ook nu niet. Brouwers vertelt over de laatste nabespreking, over hoe goed het is om zo nu en dan te botsen en over zijn wens om nog eens in het buitenland te spelen.
Dinsdagmiddag schuift Brouwers aan bij het persmoment richting de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Na de wedstrijd tegen FC Twente zei Brouwers dat spelers elkaar maar eens de waarheid moeten vertellen.
Wat denk je? Roelof wil met mij voorbeschouwen, hij zal de aanvoerder wel ter verantwoording roepen?
“Och nee, zo denk ik niet hoor. Je mag vragen wat je wilt. “
Maar waar denk je dat ik het over wil hebben?
“Nou, ik dacht je zult wel willen weten of er harde woorden zijn gevallen. En hoe de nabespreking was.”
Nou, dat ja. Kun je me precies vertellen wat er allemaal gezegd is in de nabespreking?
“Precies ga ik jou dat niet vertellen, haha.”
Zou je ons wel kunnen meenemen in hoe dat gegaan is?
“Jawel, er zijn meerdere spelers aan het woord gekomen. Die hebben hun mening, hun visie en hun beeld van de wedstrijd kunnen delen. Dan komen er zaken aan bod, zoals individuele fouten, jongens die onder hun niveau spelen en over het gedrag van spelers werd wat gezegd.”