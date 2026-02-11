Confiança finaliza preparação e encara Dorense em jogo decisivo pelo Sergipano

Após a vitória no clássico contra o Itabaiana, o elenco do Confiança se reapresentou no Sabino Ribeiro na tarde de segunda-feira (9) e deu início à preparação para o confronto com o Dorense. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na partida realizaram trabalhos regenerativos na academia, enquanto o restante do grupo treinou no campo sob o comando do auxiliar técnico permanente Ricardo Resende.
Na manhã desta terça-feira (10), o Dragão finalizou os preparativos no CT Sabino Ribeiro, novamente com Resende no comando. Os jogadores se concentrarão em Aracaju e embarcarão para Nossa Senhora das Dores poucas horas antes do apito inicial.
O compromisso está marcado para quarta-feira (11), às 15h15, no Estádio Ariston Azevedo, pela oitava rodada do Campeonato Sergipano. Uma vitória pode impulsionar o Azulino na tabela.
Fotos: Sérgio Luís/ADC