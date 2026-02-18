Mabu Curitiba retoma famosa Feijoadíssima: saiba mais

Depois de dar aquela pausa básica nos meses de calor – sim, dezembro e janeiro foram para descansar – um dos programas mais gostosos do calendário gastronômico curitibano voltou com tudo. E não estou falando de qualquer coisa, mas daquela feijoada que faz a gente suspirar só de pensar: a Feijoadíssima do Mabu Curitiba retoma seu posto aos sábados a partir de 21 de fevereiro.

Feijoada já é bom por natureza, mas quando é servida no formato buffet, das 11h às 15h, no Restaurante Brasserie, bem no coração da cidade, aí a coisa fica ainda mais especial. E o melhor: você monta do seu jeito. Cada um personaliza sua feijoada exatamente como gosta.

Na Feijoadíssima é “cada um no seu prato” – tem quem prefira só lombo, tem quem vá com tudo nas carnes suínas, tem quem goste de uma versão mais leve… e tudo bem. O buffet traz uma variedade incrível de cortes nobres suínos e bovinos, além de todos aqueles acompanhamentos que fazem a gente fechar os olhos de prazer ao comer.

As guarnições são aquele toque especial que transformam um prato bom em uma experiência memorável. Você pode montar uma versão mais leve ou ir com tudo em uma combinação robusta – a feijoada segue seu ritmo, seu estilo, sua vontade.

Mas vamos falar do que vem depois, porque toda pessoa que se preze sabe que depois de uma boa feijoada, a sobremesa não é opcional, é obrigatória. E o Mabu não economiza no buffet de doces. É cada opção que dá vontade de levar todas: bolos fofíssimos, cremes aveludados, docinhos que derretem na boca, pudins cremosos, tortas tentadoras e bombons que são a cereja do bolo. Super difícil escolher só um – eu sempre acabo pegando vários “só para provar” (mentira, é porque quero mesmo).

Realizada no Mabu Curitiba Business, lá na Rua XV de Novembro, 830, no Centro, a Feijoadíssima é aberta para todo mundo que curte uma boa comida. O valor é de R$ 109,00 + 10% da taxa de serviço (as bebidas ficam por sua conta). O ambiente é super acolhedor, daqueles que você se sente bem para passar horas conversando, e o serviço já é conhecido na cidade pela qualidade.

Com a volta desse evento, o hotel reforça seu papel como ponto de encontro para quem valoriza tradição, variedade e boa gastronomia. Para os curitibanos – e também para quem está só de passagem pela capital – o sábado ganha novamente aquele cheirinho inconfundível de feijão bem temperado e aquela atmosfera de celebração que só uma mesa bem servida proporciona.

Serviço:

Feijoadíssima do Mabu Curitiba

Todos os sábados, a partir de 21 de fevereiro

Mabu Curitiba Business. Rua XV de Novembro, 830, Centro

R$ 109,00 + 10% de taxa de serviço (bebidas não inclusas)