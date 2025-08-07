Marc Lavoine (63 ans) fou amoureux, cet ultimatum lâché par sa tendre Adriana Karembeu

Adriana Karembeu pose un ultimatum à Marc Lavoine pour préserver le bien-être de sa fille Nina. Leur relation amoureuse doit respecter des règles strictes pour s’épanouir.

Adriana Karembeu ne plaisante pas, lorsqu’il s’agit de sa fille Nina. La top modèle et ex-femme du footballeur Christian Karembeu, aujourd’hui en couple et heureuse avec le chanteur Marc Lavoine, a affirmé que son bonheur est avant tout auprès de sa fille unique. La belle de 53 ans a indiqué que si un homme veut entrer dans sa vie, il devra faire une place dans son cœur pour sa petite fille également.

Marc Lavoine et Adriana Karembeu : cette règle imposée à son chéri

Le bien de sa fille avant tout

Adriana Karembeu n’a qu’une fille, Nina, née de son union avec l’homme d’affaires arménien Aram Ohanian. Agée de 7 ans, la petite Nina a vécu longtemps à Marrakech, au Maroc, entourée de ses parents. Aujourd’hui divorcée, Adriana Karembeu vit une idylle au grand jour dans les bras de Marc Lavoine, qui fête ses 63 ans le 6 août 2025. Ils sont plus amoureux que jamais et le montrent au monde. Baisers sur le tapis rouge, sous les flashs des paparazzis et éloges dans les magazines… : ils ont l’air d’un couple d’adolescents vivant leurs premiers émois. “Je crois que j’ai trouvé avec Adriana la personne qu’il me fallait. C’est-à-dire que quand je me demande si je suis heureux, la réponse est franchement oui. Je n’ai jamais été aussi bien. C’est con, ça arrive tard, mais, au moins, ça m’arrive”, confiait le chanteur dans les colonnes de Paris Match en novembre 2024.

L’amour d’Adriana a un prix

L’amour, oui, mais Adriana Karembeu ne se laisse pas emporter par ses sentiments aussi aisément. A 53 ans, la mannequin et actrice, que l’on a pu voir dans Plus Belle la Vie notamment, se fixe des règles de conduite et partage ses conditions dès le début de la relation. Au média Lou, elle expliquait que cette histoire d’amour avec Marc Lavoine était pour elle un cadeau du ciel. “C’est beau. Lui aussi, c’est un miracle. C’est arrivé à ma mère, et à l’époque je me suis dit : ‘Oh la la maman mais qu’est-ce que tu fais ? C’est trop tard.’ Et puis il m’est arrivé la même chose.”

“Ce que je voulais éviter dans ma vie, c’est d’être une maman qui n’est pas heureuse. Pour un enfant, avoir des parents qui ne sont pas bien, c’est un échec pour moi. Je voulais surtout éviter ça. Moi, je suis un package, c’est moi et ma fille. On prend, on prend pas. Si jamais ce n’est pas accepté, c’est juste mort. Il n’y a pas de possibilité”, a expliqué Adriana Karembeu, comme le rapporte Paris Match.

Marc Lavoine et Adriana Karembeu : bientôt le mariage ?

Le couple va-t-il sceller son amour par une noce ?

Il n’y a pas d’âge pour s’aimer et se passer la bague au doigt. Mais ayant chacun vécu des histoires d’amour et ayant des enfants chacun de leurs côtés, Marc Lavoine et Adriana Karembeu vont-ils vouloir se marier ? Quoiqu’ils choisissent de faire, ils sont heureux de s’être trouvés. “C’est précieux l’amour, rappelle Adriana Karembeu. L’amour, quand on le croise, on le sait. C’est instantané, on sait. Avec l’âge, on gagne en expérience et on est beaucoup plus mature, on a encore plus confiance en soi. On devient d’un coup, libre. Parce qu’on sait qu’on n’a plus 50 ans devant nous. Donc c’est précieux”.

Une famille recomposée

A eux deux, Marc Lavoine et Adriana Karembeu sont à la tête d’une jolie tribu comptant 5 enfants. Le chanteur de 63 ans est papa de quatre enfants issus de deux unions différentes, Simon (39 ans) et Yasmine (27 ans), Roman (18 ans) et Milo (15 ans), fruits de son union passée avec Sarah Poniatowski. Enfin, de son côté, Adriana Karembeu est la maman de Nina (7 ans).