Bom momento do São Paulo

O São Paulo teve um início de temporada preocupante. No entanto, aos poucos, o Tricolor cresceu de produção. Neste momento, a equipe vem de cinco jogos sem derrota: são quatro vitórias e um empate no período.

Em resumo, o trio formado por Jonathan Calleri, Luciano e Lucas Moura tem apresentado bom desempenho nos últimos jogos. Com isso, a torcida voltou a ter boas perspectivas para o clube na temporada de 2026.

Marcelinho surpreende em declarações sobre Calleri

Durante entrevista, Marcelinho Carioca, ídolo do Corinthians, fez questão de rasgar elogios a Jonathan Calleri. O ex-meia classificou o argentino como um centroavante brilhante e destacou sua versatilidade e entrega em campo.

“O Calleri é brilhante, o centroavante é brilhante, irmão. Ele atazana a defesa adversária, ele dá porrada, a bola vai pro alto, ele é um exímio cabeceador, ele faz a parede perfeita, ele volta sabendo que o Luciano não vai conseguir, nem o Lucas, os dois debilitados, ele vai lá e faz a função que não é muito dele”, iniciou.

“Tem centroavante que fica lá na frente e fala assim: ‘Vocês se viram, cruza da direita ou da esquerda, para que eu possa pontuar’. Ele joga para a equipe”, completou.

Calleri durante clássico entre São Paulo e Santos no Brasileirão de 2026. Foto: Marcello Zambrana/AGIF

O centroavante, que perdeu boa parte da temporada passada por lesão, vem tendo ótimo desempenho neste início de ano. Em nove jogos disputados, somando Campeonato Brasileiro e Paulistão, Calleri marcou cinco gols.

Veja também Crespo define força máxima no São Paulo para duelo decisivo contra a Ponte Preta pelo Paulistão

Opinião do Antenados no Futebol

O atleta fez muita falta ao São Paulo no ano passado. Por isso, seu retorno pode ser fundamental para mudar os rumos do clube em 2026. Como destacou Marcelinho, o argentino é um jogador completo, que contribui coletivamente, exerce liderança e, principalmente, decide com gols.