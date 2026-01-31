Compartir

El Villarreal, una vez finalizada completamente su participación en la Champions League, se centra 100% en LALIGA EA Sports con el siguiente compromiso este sábado con la visita a Osasuna. Marcelino García Toral ha hablado en la previa del duelo sobre una nueva lesión de Ayoze Pérez, que se suma como bajas a Thomas Partey y los recientemente fichados Alfon y Alex Freeman.

En sala de prensa, el asturiano ha confirmado estas ausencias además de los jugadores baja de larga duración: “Ahora mismo tenemos de baja a Ayoze y a Thomas Partey porque venía también con algunas molestias ahí en el pubis y definitivamente se ha decidido que parara. Y Ayoze que tiene ahí un problema en una zona que ya tuvo también tuvo anteriormente lesiones. Por lo tanto, tampoco ahora mismo es impredecible saber cuánto tiempo estarán fuera”.

PUEDE INTERESARTE

“Y, en cuanto a los nuevos, estamos pendientes del tránsfer de Álex y también Alfon no va a poder estar porque ya sabíamos cuando lo incorporamos que tenía una lesión y que en estas primeras jornadas no iba a estar disponible”, avisó Marcelino, antes de incluir al lateral estadounidense en la convocatoria.

PUEDE INTERESARTE

También habló el entrenador groguet sobre la dupla Santiago Mouriño y Pau Navarro, sobre quién podría pasar a ser ‘más central’ o ‘más lateral’: “Ambos y depende del partido. Hasta ahora ha actuado más Pau en esa posición porque también viene del trabajo de la temporada pasada y también teníamos a Juan con intermitencias desgraciadamente por las lesiones. Teníamos más soluciones y digamos que Mou fue el jugador que más minutos sumó en la posición de lateral. Además, creo que con un rendimiento buenísimo”.

“Lo bueno y favorable es que tenemos dos jugadores que nos pueden jugar de centrales hasta que se incorporen Willy, que también lleva mucho tiempo lesionado y posteriormente Logan, que ya en el tramo final de competición le esperamos si todo transcurre muy bien. Es un valor añadido importante el que estos dos futbolistas, que normalmente son los que utilizaron la posición de lateral, lo puedan hacer de central perfectamente. Como por ejemplo demostró Pau el día del Barça que le tocó como central o también en Elche recientemente”, explicó Marcelino.