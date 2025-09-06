Após uma primeira temporada eletrizante de MasterChef Confeitaria, o segundo ano da atração volta com tudo em setembro.
Na próxima terça-feira, 9, às 22h30, o trio de jurados – composto por Diego Lozano, Erick Jacquin e Helena Rizzo – iniciarão os trabalhos para descobrir o melhor confeiteiro da competição.
De acordo com a Band, a temporada nova terá dez episódios e contará com 14 especialistas de diversas partes do Brasil para disputarem o título de MasterChef.
Além disso, a estreia da nova edição já começará tensa: logo no primeiro episódio, três participantes serão eliminados.
Jurados falam sobre nova temporada
Na 2ª temporada, os participantes terão personalidade forte, trazendo mais conflitos na cozinha, apontou Diego Lozano.
“Não importa quantos anos de profissão você tenha ou quão bom seja aqui fora. Dentro dessa disputa é como se estivesse começando do zero”, disse o jurado ao Band.com.br.
Helena Rizzo concordou com Lozano e aponta que os cozinheiros tem perfis bem diferentes. “São participantes com perfis bem distintos e teremos várias tretas”.
Enquanto isso, Érick Jacquin revelou que as provas deste ano estão mais difíceis.
“A cada ano, os competidores chegam mais preparados depois de conferirem as edições anteriores, mas depende muito da formação de cada um. Não acho a confeitaria esse terror, como dizem”, contou o chef francês.
