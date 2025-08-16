Novidades serão vendidas nas lojas de todo país a partir desta terça-feira, 12
O McDonald’s anunciou uma colaboração inédita com a Hello Kitty, que promete aquecer as vendas dos restaurantes da rede a partir desta terça-feira, 12 de agosto. A novidade, que vai muito além dos brinquedos do McLanche Feliz, chega com o objetivo de conquistar o público adulto e infantil através de sobremesas temáticas. A parceria visa resgatar a nostalgia e a memória afetiva de quem cresceu com a personagem, unindo o universo fashion e lúdico da Hello Kitty com os tradicionais sorvetes do Méqui.
Quatro novas sobremesas prometem viralizar
Além dos brinquedos, o grande destaque da parceria fica por conta de uma linha de sobremesas exclusivas. Ao todo, serão quatro novas opções que prometem ser o ponto alto da experiência. Além de um donut rosa, as demais sobremesas têm como base o clássico sorvete de massa branca do McDonald’s, com o toque especial de um sabor inusitado.
A estrela da linha é o Sundae Hello Kitty, que vem com calda e confeitos no sabor Tutti-Frutti. O Top Sundae Hello Kitty duplica a quantidade de calda e confeitos, e ainda adiciona duas unidades de biju.
O McColosso Hello Kitty traz a combinação de casquinha, sorvete, calda de Tutti-Frutti e confeitos, com um toque extra de um biju para complementar a crocância. E, para finalizar a experiência, o Donut Rosa da Hello Kitty completa o menu, com seu apelo visual e sabor que prometem ser um sucesso nas redes sociais.
De acordo com Ilca Sierra, Diretora de Marketing do McDonald’s no Brasil, a campanha celebra a união de duas marcas que são fenômenos globais, destacando o apelo visual e a experiência divertida que só o Méqui sabe oferecer.
“Estamos muito felizes em juntar o gostinho único do McDonald’s com um ícone do lifestyle, da moda e da nostalgia, como é a Hello Kitty, em uma campanha especial que celebra sabor, visual e a experiência divertida que só o Méqui sabe oferecer”.
As vendas começam oficialmente nesta terça-feira, e os produtos estarão disponíveis em diversos canais de venda, incluindo o Peça e Retire, Drive-Thru, totens de autoatendimento, balcão e McDelivery.