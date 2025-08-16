São Miguel Arcanjo é conhecido por ser o defensor do que é justo e guiar as almas para o céu próximo de Jesus Cristo

São Miguel Arcanjo é uma das representações mais fortes da fé católica, especialmente para aqueles que recorrem a ele pedindo proteção contra tudo aquilo que impede o crescimento e a prosperidade.

Ele é conhecido por ser o defensor do que é justo, além de guiar as almas para o céu. Existem diversas orações e penitências como a Quaresma de São Miguel Arcanjo para rogar por uma proteção mais forte.

Imagens para fazer a Quaresma de São Miguel Arcanjo

Como se faz a Quaresma de São Miguel Arcanjo?

A Quaresma de São Miguel Arcanjo começa no dia 15 de agosto e vai até o dia 29 de setembro de 2025. É um período de 40 dias de oração, penitência e sacrifício. Um momento considerado forte espiritualmente para àqueles que decidem fazer.

Veja como fazer a Quaresma:

  1. Prepare um altar de oração: escolha na sua casa um lugar silencioso, iluminado por velas, com a imagem de São Miguel Arcanjo, um terço e uma bíblia.
  2. Faça penitência e jejum: escolha uma penitência que traga significado para a sua vida e que você possa cumprir durante os 40 dias, como deixar de comer ou fazer algo. O jejum também faz parte da Quaresma de São Miguel, podendo ser feito às sextas, em memória da Sexta-feira Santa.
  3. Ore diariamente: escolha um momento para fazer a oração para São Miguel Arcanjo (escrita abaixo).

Oração para fazer na Quaresma de São Miguel Arcanjo

“São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Que Deus manifeste o seu poder sobre ele, eis a nossa humilde súplica. E vós, Príncipe da Milícia Celeste, com o poder que Deus vos conferiu, precipitai no inferno Satanás e os outros espíritos malignos, que andam pelo mundo tentando as almas. Amém”

O que não se pode fazer na Quaresma de São Miguel Arcanjo?

  • Evite penitências comuns, como comer um doce ou beber refrigerante; busque algo significativo que vá fazer diferença na sua vida espiritual;
  • Tente se manter mais em silêncio, evitando se alimentar de fofocas e conversas negativas;
  • Evite consumir bebida alcoólica durante o período de oração;
  • Procure não reclamar da sua vida, das dificuldades ou dos outros que estão por perto e foque em orar e manter sua penitência ativa.

Não existe nada proibido, mas por ser uma quaresma forte, é importante entender a seriedade da oração e o compromisso com a fé católica que vai além do momento de rezar no altar de casa.

Quaresma de São Miguel Arcanjo 2025 viraliza no TikTok

Convite à Quaresma de São Miguel Arcanjo viraliza nas redes sociais pelo público mais jovem. – Vídeo: @stegarcia/TikTok/ND

Os fiéis mais jovens estão se movimentando para fazer a Quaresma de São Miguel Arcanjo 2025 juntos! Um vídeo, compartilhado no TikTok, mostra uma jovem convidando outros católicos para acompanhar os 40 dias de penitência.

